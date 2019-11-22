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金高銀「素雅獨尾辮」黑白基調登封　網盛讚：仙氣無人能敵

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▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲金高銀出鏡南韓Harper's Bazaar 12月封面絕妙氣質令人驚艷。（圖／翻攝自南韓Harper's Bazaar ）

記者鮑璿安 ／台北報導

28歲南韓女星金高銀出眾氣質深入人心，自演出《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後奠定一線女星地位，近日出鏡南韓Harper's Bazaar 12月封面，梳起乾淨利落的低馬尾，清淡妝容展現冷冽氣質備受好評。

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲金高銀綁起優雅獨尾辮，舉起手上佩戴的黑色J12腕錶 。（圖／翻攝自南韓Harper's Bazaar ）

金高銀的高級臉一直擁有廣大擁護者，此次拍攝南韓Harper's Bazaar 12月封面，不改招牌清淡妝容，梳起乾淨利落的獨尾辮，簡潔的濾鏡之下，透視出金高銀清秀五官，仿佛運用眼神說故事一般打動粉絲。金高銀身穿CHANEL
香奈兒黑色套裝，將手微微舉起遮住半臉，巧妙的將手指化作「A」，為的就是秀出手上佩戴的黑色J12腕錶，纖細的骨骼線條搭配黑白背景，氣質美感不自覺流露，備受粉絲喜愛。

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲Harper`s Bazaar金高銀 。（圖／翻攝自南韓Harper`s Bazaar ）

▲網友直呼，「有一種氣質叫金高銀」 。（圖／翻攝自南韓Harper's Bazaar ）

其餘內頁部分，金高銀綁著馬尾辮戴上巨大高帽，針織衫搭配翻領的簡潔造型，打造出超乎過往的成熟氣息，或是放下披肩長發，以雙手環抱自我的姿勢傳達內在情感，一舉一動都宛如天生，畫面曝光之後也引起網友回應，「有一種氣質叫金高銀」、「金高銀長大了」、「仙氣難以超越。」

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關鍵字：

金高銀, 鬼怪, 南韓, 雜誌, 封面, Harper’s Bazaar, 哈潑
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