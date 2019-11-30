韓系「中長髮」範本特輯，5款髮型都能瘦小臉　要溫柔、要幹練都可以

中長髮完全是今年髮型趨勢的大爆款～不只明星紛紛換上中長髮，連走在南韓街道路上，中長髮的韓妞也是滿街跑啊！所以編就統整了5款，韓妞今年秋冬指定必剪的中長髮髮型圖鑑，還沒跟上中長髮趨勢的女孩一定要收藏！

＃層次中長髮

層次剪是韓妞今年非常愛剪的髮型，搭配上中長髮又更有活潑不失女人味的清新感～這款髮型特別的是在於髮尾會分成內外兩段層次修剪，讓外層的頭髮層次更高，加上中長髮的長度剛好就會翹在肩膀附近，非常俏皮又可愛，同時卻又有一種成熟的俐落感！這款髮型非常推薦髮量少的女孩剪，因為層次剪會讓頭髮變蓬，增加視覺上的髮量～

＃蛋捲頭Ｘ中長髮

蛋捲頭是從去年就開始夯到現在都不退流行的捲度～不只好整理，燙了之後完全就是溫柔小姐姐！韓妞很喜歡用這款捲度搭配中長髮，不只因為流行，重要的是他非常修飾圓臉、方臉～因為蛋捲頭的弧度會加深臉型邊緣的陰影，製造超自然的修容，就算早上沒時間化妝，也不用擔心肉肉臉會直接現形啦！

＃S型捲Ｘ中長髮

如果是比較個性的女孩一想要留中長髮，除了蛋捲頭之外，非常建議可以搭配這款S型捲！近年來韓妞不論是妝感還是髮型都是走一個心機路線～不想讓你看出我有整理，但又可以美若天仙，因為S型捲的捲度夠蓬鬆、看起來不會過於誇張，但又比起一般的大波浪更持久～尤其韓妞特別喜歡Ｓ型捲度剛好落在耳下到肩膀附近的位置，看起來不會太強勢、但又有個性～如果不喜歡像蛋捲頭這麼浪漫溫柔感的女孩一定要試試！

＃八字瀏海ＸC字捲中長髮

八字瀏海跟C字捲都是很自然可以修飾臉型，又能夠改變氣質的髮型～除了多了一股成熟知性氣質之外，因為瀏海跟髮尾的弧度能夠很好的修飾顴骨、額角等臉型邊緣處，所以這款髮型很適合菱形臉、高額頭的女孩留！

＃及肩內彎中長髮

圖片來源：ig@samchic_official、ig@s.wooooo_

最後一款也可以暱稱為鎖骨髮～因為中長髮搭配上內彎捲度，會讓髮尾剛好落在鎖骨的位置，帶點隱隱約約的性感，但內彎的氣質感也可以中和微翹髮尾的凌亂，是一款很百搭、不容易出錯的髮型～加上這款髮型的內彎比較特別的是，不是只在髮尾意思意思捲一下，而是從髮根到髮尾處呈現一個C型的大弧度，會讓整體頭型看起來更飽滿，更有自然修容效果～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@wonni__r、@yeovvun、@hwa.min、@artist_hs、@louis0387、@samchic_official、@s.wooooo_

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