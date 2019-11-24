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化妝師公開「雙眼皮貼」最隱形畫法　用遮瑕膏打底，妝感服貼整天不掉漆

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貼完雙眼皮貼，究竟該怎麼畫眼妝，才能讓雙眼皮貼服貼、不外露呢？這個問題總是困擾著單眼皮編，這回終於有解啦！化妝師不藏私分享小訣竅，單面與雙面雙眼皮貼的化妝順序大不相同，技巧學起來殘膠不外露，眼妝是精緻服貼一整天！

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

首先，雙眼皮貼可以先簡單分為「雙面」與「單面」，兩個性質的雙眼皮貼所需要搭配的眼妝順序、技巧不太一樣，讓我們一起往下看吧！

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

＃單面雙眼皮貼＆眼影畫法

STEP1：先用Y字棒，找到雙眼皮的摺痕處（閉眼後，約離睫毛0.5公分的地方）。

Tips：如果發現現成的雙眼皮貼和眼摺形狀不適合，記得要先稍微修剪雙眼皮貼唷！

STEP2：接著，將雙眼皮貼貼在「眼褶線上方」。黏貼時，我們先將雙眼皮貼上眼頭後，再「施點力氣拉扯它」，讓尾部能符合我們的眼褶形狀。而後，就能畫眼妝囉！

Tips： 不要直接用手拿雙眼皮貼，這樣會降低它在眼皮上的持久對度。我們可以透過塑膠小夾子或Y字棒，輔助我們貼雙眼皮貼。

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

STEP3：上眼妝前，我們可以先用遮瑕膏在單面雙眼皮貼「均勻地薄塗一層遮瑕膏」。這樣能更容易地將眼影黏住，同時達到隱形雙眼皮貼的效果。

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

另外化妝師也分享，如果想要貼出楊冪、迪麗熱巴那種非常歐式、極放大的雙眼皮，建議可以選則「平形、一字型的」的雙眼皮貼，這樣貼出來的雙眼皮內外眼角就都會是開放的。

月牙形的雙眼皮使用上簡單，但容易將內眼角包進去，會貼出的開扇型雙眼皮

接著，讓我們一起看～雙面款雙眼皮貼怎麼畫眼妝吧！

＃雙面雙眼皮貼＆眼影畫法

雙面款的雙眼皮貼對於新手來說，更好上手、不容易失敗，並特別適合「單眼皮」或「內雙」的人來校正眼型。上妝方面，選擇蕾絲款的雙眼皮貼會更容易上色，不卡白線。

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

順序上，建議先完成眼妝，再貼蕾絲雙面款的雙眼皮貼。因為雙眼皮貼有小洞洞，先貼會讓眼影看起來不均勻，相反地最後再貼上雙眼皮貼，可以讓雙眼皮貼隱形的更完全。不過相對於單面雙眼皮貼，這個方法雖然更好上手，但持妝效果是不及單面雙眼皮貼的眼影畫法唷，可以兩種方式斟酌選擇～

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

最後～記得雙眼皮貼要用「卸妝水」輕輕擦拭讓它脫落，不要暴力撕下來唷～這樣會扯出細紋、讓眼周受傷的。

▲雙眼皮貼。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／美人圈、翻攝自IG@yangmi_113、淘寶（GOOOD古迪美妝店）、小紅書＠LizAn

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼妝, 雙眼皮貼, 單眼皮
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