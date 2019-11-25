稻草髮也有救！護髮後多加「一個步驟」，髮絲柔順超有感

▲不須上沙龍花大錢護髮，做足以下5件事也能擁有好髮質。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、aveda以下同）

編輯/ Lily

為什麼女星漂染後，髮絲依然柔順有光澤？而自己每次染燙完後，髮絲質感就很差，即使做了護髮依然不見起色，原來想要改善髮質不難，即使沒空去做專業護髮，做好以下5個步驟，輕鬆養出天使光圈。



1. 用洗髮精前先護髮

改變日常洗護習慣，試著將護髮當作第一步驟，洗髮前先塗上一層護髮乳，為頭皮建立保護層，有助在洗頭期間，減少掉髮。洗髮後也別忘了再以護髮乳結尾，這樣才完整。

2. 買一把好用梳子

看似平凡梳子其實對護髮有著大功用，有的梳子會讓頭髮越梳越毛躁，有的更會產生靜電，使頭髮越梳越亂。一把好梳子除了能梳順秀髮外，更要能按摩頭皮，幫助血液循環，這樣就能使髮根更強健。





3. 護髮素混合護髮油使用

有時候覺得護髮無感，不妨將在護髮乳中調入一點護髮油使用，這樣混用能提升護髮效果，更使秀髮光澤順滑，結合兩種護髮產品優點，輕鬆解決頭髮毛躁困擾。

4. 護髮前使用護髮噴霧

為了受損頭髮更強韌不斷裂，在洗髮之後，可以先噴適量護髮噴霧打底，接著再用梳子慢慢將頭髮梳開。當秀髮有足夠的彈性後，不僅能減少斷裂，更能減緩毛躁感。

5. 扭轉髮尾是秘訣

髮尾是距離頭皮最遠的地方，養分本來就難以傳導，要維持髮尾健康並不容易。為頭髮抹上護髮產品之後，記得做一次「扭轉髮尾」的動作，目的使頭髮能夠完整吸收護髮精華。

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