果粉專用！把iPhone與AirPods合為一體　不怕弄丟，還能當追劇支架

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根據市調公司《Counterpoint Research》的調查，蘋果（Apple）推出的AirPods是全球最受歡迎的無線耳機，不過，該耳機因體積小，所以如何防止弄丟也成為最大課題，除了加裝掛勾以外，最近電子配件公司PopSockets（泡泡騷）便突發奇想，推出一款結合iPhone與AirPods的手機支架，不但能夠隨時拆除，商品售價也相當親民。

▲PopSockets推出一款結合iPhone與AirPods的手機支架。（圖／翻攝自PopSockets）

幾年前，PopSockets推出了名為PopGrip的手機支架一炮而紅，這次PopSockets延續PopGrip的概念，加入支架讓AirPods與iPhone結合，並設計出AirPods的保護殼，如此一來，不但不用擔心弄丟，拆卸下來還能當作看影片的支架，根本就是超實用的配件！

▲能夠輕鬆拆卸。（圖／翻攝自PopSockets）

▲可以防止弄丟。（圖／翻攝自PopSockets）

由PopSockets推出的PopGrip AirPods Holder，目前已於PopSockets官網開賣，而配色共推出薄荷綠、黑色、白色、薰衣草紫以及藍色，定價為美金20元（約台幣600元），害怕把AirPods弄丟的朋友，不妨趕緊去官網下單喔！

▲配色有薄荷綠、黑色、白色、薰衣草紫以及藍色。（圖／翻攝自PopSockets）

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此外，在第一代iPhone問世前，想要使用蘋果的產品聽音樂就必須購買iPod，因此以製作懷舊商品見長的Elago公司，近期就帶來一款iPod外型的AirPods保護殼，而經典的按鍵式轉盤則製於正中央。

在 Instagram 查看這則貼文 elago Official（@elago_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 下午 4:41 張貼

目前這款iPod外型的Airpods保護殼已經在Elago的官網開賣，定價為美金11.99元（約台幣360元），有興趣的朋友，千萬別錯過了。

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