fb ig video ETtoday search mobile

果粉專用！把iPhone與AirPods合為一體　不怕弄丟，還能當追劇支架

> >

編輯／Duke

根據市調公司《Counterpoint Research》的調查，蘋果（Apple）推出的AirPods是全球最受歡迎的無線耳機，不過，該耳機因體積小，所以如何防止弄丟也成為最大課題，除了加裝掛勾以外，最近電子配件公司PopSockets（泡泡騷）便突發奇想，推出一款結合iPhone與AirPods的手機支架，不但能夠隨時拆除，商品售價也相當親民。

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲PopSockets推出一款結合iPhone與AirPods的手機支架。（圖／翻攝自PopSockets）

幾年前，PopSockets推出了名為PopGrip的手機支架一炮而紅，這次PopSockets延續PopGrip的概念，加入支架讓AirPods與iPhone結合，並設計出AirPods的保護殼，如此一來，不但不用擔心弄丟，拆卸下來還能當作看影片的支架，根本就是超實用的配件！

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲能夠輕鬆拆卸。（圖／翻攝自PopSockets）

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲可以防止弄丟。（圖／翻攝自PopSockets）

由PopSockets推出的PopGrip AirPods Holder，目前已於PopSockets官網開賣，而配色共推出薄荷綠、黑色、白色、薰衣草紫以及藍色，定價為美金20元（約台幣600元），害怕把AirPods弄丟的朋友，不妨趕緊去官網下單喔！

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲PopGrip AirPods Holder。（圖／翻攝自PopSockets）

▲配色有薄荷綠、黑色、白色、薰衣草紫以及藍色。（圖／翻攝自PopSockets）

►快來學「無痛購物法」

此外，在第一代iPhone問世前，想要使用蘋果的產品聽音樂就必須購買iPod，因此以製作懷舊商品見長的Elago公司，近期就帶來一款iPod外型的AirPods保護殼，而經典的按鍵式轉盤則製於正中央。

目前這款iPod外型的Airpods保護殼已經在Elago的官網開賣，定價為美金11.99元（約台幣360元），有興趣的朋友，千萬別錯過了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Apple, 無線耳機, AirPods, PopSockets, iPhone, PopGrip, 手機支架, iPod, Elago
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

午睡10分鐘有助燃燒脂肪　6大「無痛生活習慣」養出瘦子體質

午睡10分鐘有助燃燒脂肪　6大「無痛生活習慣」養出瘦子體質

感情中的曖昧高手TOP3　這星座男女竟雙雙入榜　

感情中的曖昧高手TOP3　這星座男女竟雙雙入榜　

女女愛侶不被父母認可　艾倫親自主持同性婚禮，暖心送上「超大禮」

女女愛侶不被父母認可　艾倫親自主持同性婚禮，暖心送上「超大禮」

「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正 最常爽約的黑名單星座Top 3 ！牡羊衝動答應、對第一名認真就輸了 侯佩岑香奈兒美包曬不停　俏皮風格、實用款式她都有！ 張韶涵也在瘋的「燕麥咖啡」瘦身法該怎麼吃？營養師推薦5+2輕斷食 「單身是一種選擇，只不過不是我選的。」10句心碎語錄，看著看著就哭了 2019年度十大單品出爐！LV爆款迷你包半路殺出、BV獨占冠亞軍 南韓超紅網美飲料「Ade」你喝過嗎？在家就能做，2步驟完成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面