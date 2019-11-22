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迪麗熱巴純白西裝體驗「一日OL」　接電話萌笑變最美同事

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▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴以全白西裝變身OL令人驚艷 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴高顏值所到之處往往成為焦點，近日出席上海的貨幣經濟慈善活動，為了親自體驗貨幣交易工作，一改往常甜美風格，換上了純白西裝搭配黑色高領，加上一抹鮮艷紅唇變身最美OL，隨後更親自在辦公室接起電話參與交易工作，引發粉絲熱議。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴為了體驗貨幣交易員工作，換上全白西裝變身最美OL 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴深邃五官和姣好身材堪稱零死角女星，昨（21日）出席在上海的國際貨幣經濟慈善活動，中分長髮微微內捲，為彰顯氣場塗上了鮮艷紅唇，迪麗熱巴換上純白色套裝，俐落的肩線剪裁完美襯托身材，加以金色排扣點綴，搭配上同色高跟鞋呼應，隨之呈現對比度的則是黑色高領內襯，即便全身包緊緊，迪麗熱巴時而插口袋時而帥氣靠墻電暈粉絲。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴成為最美貨幣交易員 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴也在當天體驗了貨幣交易過程，親自接起電話參與多筆交易，展現往常沒有試過的工作模式，也讓粉絲目睹迪麗熱巴身為OL幹練的一面。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴當天換上氣質紅色長裙，切換回小公主模式毫無壓力。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

同日的第二套造型，迪麗熱巴穿上紅色長裙，溫柔的緞帶設計彰顯氣質，搭配上腰部的緊身剪裁，整體比例更為秀長，迪麗熱巴綁起可愛逆齡公主頭，比起剛剛的西裝造型頓時可愛不少，與融化人心的笑容相得益彰，多種風格都能完美駕馭。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 西裝, OL, 辦公室
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