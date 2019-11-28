全是幻想！日本女生眼中「普通男」條件月薪要10萬　網友崩潰：原來我不普通

編輯／JJ 圖／翻攝自Twitter@7bWd6yADC6aWUES、@chida_seo、《凪的新生活》、IG@tomo.y9、《王牌律師》

夢中情人可遇不可求，在現實生活中許多女性在投入職場後也很難有戀愛機會，於是開始願意把標準放低，只要對方是個不差的「普通人」就可以進一步交往看看。日前日本節目上就提到了，在日本女生眼中構成「普通男」的7種定義，在網路上大肆流傳，因為這「普通男」的標準實在是太不合常理、讓男性同胞們欲哭無淚啊！

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日本女生眼中構成「普通男」的7種定義：



1. 年收入500萬円以上

相當於台幣超過140萬！也就是說平均月薪至少要有11萬多，如果把年終算進去一個月大概也要有8～10萬收入才行，光是第一點就已經淘汰掉不少人。

2. 大學畢業

不論男女，以現在來說大學畢業算是基本門檻，但是也有許多企業家正是因為趁年輕起家沒讀大學才成功的呢～

3. 身高170以上

男性身高超過170公分以上的比例的確占多數，不過日本男生平均身高又比台灣矮一些些，嬌小型的男生真的很不吃香呢！

4. 正職員工

大部分的人在出社會後一段時間，都能順利取得正式職員的身分，不過有些人的工作類型是屬於約聘、多份兼職等，可能女孩們絕大多數還是認為在公司中擔任正職員工比較有保障。

5. 不是長男

身為長男照顧家庭的責任重大，且傳統上結婚後，妻子必須搬進家中一起住、照顧長輩，如果對方不是長男的話，夫妻兩人另買房居住的機率就比較大，對女生來說心理上舒服的多。

6. 清潔、乾乾淨淨

雖然「長相」不會在「普通男」的條件中，但是對於外表還是要求必須乾乾淨淨的、打理整齊，臉要乾乾淨淨、衣服也要乾乾淨淨。

7. 有常識、有禮貌

基本上有高收入又有大學畢業，就是「有常識」的佐證了，而在日本這個講求禮儀的國家，相信大部分的人都是非常有禮貌的。

這份「日本女生眼中構成普通男的7種定義」在網路上傳開後，立馬引起了許多人的轉發與吐槽：「這也太不普通！」、「原來我不是普通人啊」。

更有網友依據網上公開資訊來計算：全國16~64歲男性約3687萬人，乘上每個條件的比率，大約只有1／1000的機率是「普通男」呢！（網友只是運用最簡單的算式計算，捨棄複雜的獨立事件、機率計算等問題，請大家參考就好～）所以說，原來日本女生們對於「普通男」的看法，完全就是「幻想」～

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