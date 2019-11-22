維多利亞的秘密官方宣佈大秀取消　內衣天使恐走入歷史

▲維多利亞的秘密內衣秀，原為時尚圈年底重頭戲。（圖／資料照／路透社）



記者張妤瑄／外電報導

每年11月時尚圈重頭戲，維多莉亞的祕密內衣大秀（Victoria’s Secret，維密），是年底前超有看頭精彩盛會，也是內衣秀頂級標竿，但今日（11／22）維密母公司L Brands發佈官宣決定停辦一年。

▲2016年，蔡依林曾是首位官方邀請的亞洲明星，有機會入內朝聖，也因此近距離看到女神卡卡（Lady Gaga）的表演。（圖／資料照／翻攝蔡依林粉絲專頁、達志影像）



今年7月，28歲澳洲超模Shanina Shaik（沙妮娜謝克）受訪時就透露今年大秀被取消，但當時官方未正式回應，僅在5月份前確定停止電視轉播的傳統，改用其他形式或平台曝光，如今確認停辦一年，是否「內衣天使大秀」宣告走入歷史，尚不得而知，確定的是這消息肯定讓許多模特兒大歎可惜。

由於中國市場廣大，維密除2017年將大秀辦在上海外，更「收編」更多東方臉孔，台灣超模吳宜樺也連續幾度參加面試，但未順利擠身天使行列，如今這個夢想也許只能成為遺憾歷史。

▲（依序）大陸超模奚夢瑤曾在維密伸展台上摔跤，成為著名的「摔跤天使」；台灣超模吳宜樺先前把踏上維密舞台當作生涯里程碑。（圖／資料照／CFP、翻攝FashionModels微博）



1995年起開始舉辦的維多利亞的秘密內衣秀，2001年首次電視轉播時，甚至締造了1,200萬人次的收看紀錄。但近5年人氣直直落，2017年有500萬人次觀看，2018年（去年）雖然祭出史上最多表演嘉賓，多達8組的重本，包含Rita Ora（瑞塔歐拉）、Shawn Mendes（尚恩曼德斯）都加持，但仍然是5年來收視最慘的一次。

▲2018年，瑞塔歐拉是8組表演嘉賓之一。（圖／路透社）

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維密官方曾釋出未來願景，「2019年以及未來，我們已不認為電視轉播是合適的，我們致力發展依舊會讓人興奮的、多面向且新類型的大事件，在數位時代來臨時能打破時尚的界線，並讓新世代的消費者們黏著度更高。」如今大秀取消，加上連續6季業績下滑，是否暗示著改變得太晚太慢，後續效應仍待觀察。

▲未來，維多利亞的秘密將會變成什麼新世代的模樣，大家可以期待一下。（圖／達志影像／美聯社）



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