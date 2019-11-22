fb ig video ETtoday search mobile

克莉絲汀史都華油頭帥度逼人　下秒再現「脫鞋舉動」評價兩極

> >

▲克莉絲汀史都華 。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）出席新片首映，再有驚人之舉。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／外電報導 

暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）酷帥形象已經逐漸被大眾接受，20日出席電影《霹靂嬌娃》倫敦首映，穿著 Thom Browne 馬甲式禮服，梳起俐落油頭展現十足個性，不過下秒直接脫下原本的細高跟，換上輕便NIKE阿甘鞋令眾人大吃一驚。

▲克莉絲汀史都華。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華穿著Thom Browne 2020度假系列馬甲式禮服，遊走於柔美和帥氣之間。（圖／CFP）

克莉絲汀史都華以電影《暮光之城》走紅，然而力求突破的她，近年來走起帥氣形象，原不被買單，不過也日漸被大眾接受，20日克莉絲汀史都華現身電影「霹靂嬌娃」倫敦首映，穿著Thom Browne 2020度假系列馬甲式禮服，流暢的一體剪裁緊緊包裹克莉絲汀的好身材，平口設計流露纖細鎖骨，遊走於唯美與率性之間，此外，品牌經典格紋注入馬甲別有新意，搭配克莉絲汀的帥氣油頭與絕美煙燻妝相得益彰。

▲克莉絲汀史都華。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華。（圖／CFP）

▲克莉絲汀下秒當著鏡頭直接脫去高跟鞋換上NIKE輕便阿甘鞋。（圖／CFP）

不過下秒克莉絲汀史都華依舊做自己，當著眾多媒體鏡頭下，換上皮衣保暖，並且將細高跟鞋直接脫去，取而代之的是輕便的NIKE黑白阿甘鞋，顯然在克莉絲汀的巧妙搭配下無違和感，反而更顯她的自然大方。事實上這已不是克莉絲汀第一次脫去高跟鞋，早在去年（2018）坎城影展就有此舉，引來網友兩極評價，「非常率性」、「誰說女生非要穿高跟鞋」、「明星應該有的形象都沒有了」、「鏡頭下這麼做很不得體。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, 暮光之城, 電影, 霹靂嬌娃
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

克莉絲汀史都華油頭帥度逼人　下秒再現「脱序舉動」評價兩極 晚上告白更容易成功！學會這6個戀愛小心機幫你順利脫單 韓妞狂甩28公斤變健身教練！5心得：三餐吃飽、運動不超過半小時 完美愛情的模樣　在他身上，妳看見自己擁有無限可能 史上最潮雨靴！Dr. Martens14孔「美腿神器」保暖防水一次到位 維多利亞的秘密官方宣佈大秀取消　內衣天使恐走入歷史 「5款」飲料測出潛在性格　選水居然躺著都中槍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面