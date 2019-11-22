▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）出席新片首映，再有驚人之舉。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／外電報導

暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）酷帥形象已經逐漸被大眾接受，20日出席電影《霹靂嬌娃》倫敦首映，穿著 Thom Browne 馬甲式禮服，梳起俐落油頭展現十足個性，不過下秒直接脫下原本的細高跟，換上輕便NIKE阿甘鞋令眾人大吃一驚。

▲克莉絲汀史都華穿著Thom Browne 2020度假系列馬甲式禮服，遊走於柔美和帥氣之間。（圖／CFP）

克莉絲汀史都華以電影《暮光之城》走紅，然而力求突破的她，近年來走起帥氣形象，原不被買單，不過也日漸被大眾接受，20日克莉絲汀史都華現身電影「霹靂嬌娃」倫敦首映，穿著Thom Browne 2020度假系列馬甲式禮服，流暢的一體剪裁緊緊包裹克莉絲汀的好身材，平口設計流露纖細鎖骨，遊走於唯美與率性之間，此外，品牌經典格紋注入馬甲別有新意，搭配克莉絲汀的帥氣油頭與絕美煙燻妝相得益彰。

▲克莉絲汀下秒當著鏡頭直接脫去高跟鞋換上NIKE輕便阿甘鞋。（圖／CFP）

不過下秒克莉絲汀史都華依舊做自己，當著眾多媒體鏡頭下，換上皮衣保暖，並且將細高跟鞋直接脫去，取而代之的是輕便的NIKE黑白阿甘鞋，顯然在克莉絲汀的巧妙搭配下無違和感，反而更顯她的自然大方。事實上這已不是克莉絲汀第一次脫去高跟鞋，早在去年（2018）坎城影展就有此舉，引來網友兩極評價，「非常率性」、「誰說女生非要穿高跟鞋」、「明星應該有的形象都沒有了」、「鏡頭下這麼做很不得體。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App