感情中的曖昧高手TOP3　這星座男女竟雙雙入榜　

▲想當曖昧高手的對象，心臟需要強大一點。（圖／翻攝《喜歡的話請響鈴》劇照，以下同）

編輯 / Lily

戀愛前奏的曖昧最美，正常來說走過曖昧階段，就進入正式交往期。偏偏有的星座就喜歡曖昧，喜歡把感情的模糊地帶無限拉長，來證明自己存在感。這時候身為他們對象就很辛苦，以下幾個星座請絕對放入觀察名單。

第3名



雙子男

雙子男很喜歡曖昧流動感，很少會正面承認喜歡，一定會有暗示性語言來撩撥對象。可能會傳訊息又或是開玩笑試探對方的動向。他認為談戀愛就是要若即若離，曖昧正式戀愛最美好的片段，期待拉長曖昧期。

第2名

天秤男

大部分的天秤男都有不錯的外貌，所以多半很自戀，有時候自我感覺良好到，覺得大家都喜歡他，所以對外總是有很好的形象。他們散發的親和力和紳士風度總是很吸引異性，只要對方的要求都會盡量照辦。他眼中的合理行為，但看在別人眼中會覺得曖昧。

第1名

天秤女

論到曖昧高手，天秤女當之無愧，她喜歡主動搞曖昧，而且很喜歡帶領整個曖昧節奏。對大家都好，即便是讓別人誤會也不在意，對她們來說，談感情就是要撲朔迷離才有趣，兩人的關係若是描繪太清楚就會缺乏趣味性，所以她們身邊總有許多追求者，各個有有把握，但似乎沒人有機會。

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