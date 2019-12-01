2019年度五大精品聯名包　香奈兒聯名菲董迷倒JJ、DiorＸRIMOWA壓軸登場

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回顧2019年各大奢侈品牌推出的包款，像是Balenciaga手機包、Off-White Jitny肩包、Chloé C系列等，都是最值得入手的款式，然而，除了自家推出的包款以外，各品牌攜手合作的聯名系列，更是焦點，年底到了，為大家整理出「2019年度五大聯名包款」，一起來看看有哪些系列入選吧！

1.Chanel X Pharrell Williams

早在2018年的Chanel 2018-19早春發表會中，就由菲董（Pharrell Williams）拉開序幕，而該系列注入許多菲董的靈感，像是塗鴉與刺繡，其中，由菲董於概念照中背的藍色包款，包括林俊傑、潘瑋柏等明星都有入手，因此該包款也成為了系列最火熱的單品之一。

▲菲董親自演繹Chanel X Pharrell Williams概念照。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲林俊傑、潘瑋柏都有入手此包款。（圖／翻攝自IG@jjlin、@willpan23）

2.BVLGARI X Fragment Design

由日本潮流教父藤原浩攜手BVLGARI打造的聯名包款，分為「BB FRAGMENT」、「Serpenti」系列，前者主打簡約設計的Logo圖案，後者以「蛇頭」搭配「閃電」標誌為主軸，而「丹寧」元素則為該系列的最大亮點。

▲主打簡約設計的「BB FRAGMENT」系列。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）

▲以「蛇頭」搭配「閃電」標誌為主軸的「Serpenti」系列。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）

3.Fendi X Porter

該系列在Fendi 2019秋冬大秀中，曝光了以Fendi經典的Peekaboo與Baguette為原型打造的包款。其中，該系列運用大量的尼龍布料搭配金、銀2色的金屬物料來製作包款，而Baguette系列共推出紅、藍、黑、灰等4色，Peekaboo系列則為黑色以及灰色。

▲Baguette系列共推出紅、藍、黑、灰等4色。（圖／翻攝自Porter）

▲Peekaboo系列的配色則有黑色與灰色。（圖／翻攝自Porter）

4.Gucci X COMME des GARÇONS

繼去年11月首度與COMME des GARÇONS合作後，這次雙方以花卉與復古綠紅條紋為主打設計，並利用淡白色的COMME des GARÇONS Logo，打造了一款PVC材質的托特包，另外，這款托特包除了使用PVC以外，內部還使用帆布以提升托特包的耐用度。

▲以花卉與綠紅相間的條紋作為主打設計。（圖／翻攝自Dover Street Market）

▲外盒設計也相當精美。（圖／翻攝自Dover Street Market）

5.Dior X RIMOWA

Dior與RIMOWA的合作，絕對是今年最重量級的聯名包款，雙方除了運用品牌經典的Oblique花紋與鋁鎂合金行李箱外，還特地將行李箱縮小成可以手拿或肩背的包款。雖然該系列主打男性市場，但其中性的設計使得女生背起來也相當好看喔！

▲男裝創意總監Kim Jones（右）操刀設計的Dior X RIMOWA聯名系列。（圖／品牌提供）

▲手拿包（上）與手提箱（下）都可以作為肩背包使用。（圖／品牌提供）

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