出高鐵就到歐洲！華泰名品城出現350株耶誕樹　雪景、燈海超浪漫

▲華泰名品城2019耶誕村出現大片燈海。（圖／華泰名品城提供，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

全台最大OUTLET賣場的華泰名品城，以濃濃的美式風格為特色，近期因應耶誕節即將來臨，從11／22起至2020／1／1舉行「華泰名品城耶誕村」，共有350株耶誕樹佈滿店外街頭，並在四國廣場的美國、法國、義大利與英國建築起異國氛圍的佈景與燈海，越夜越浪漫。

華泰名品城自5月份第3期開幕後，全區共有285個品牌，近期更進駐PRADA、BALENCIAGA等品牌，更添聲勢，適逢耶誕假期即將到來，也在園區內佈置大片燈海，還有造雪機製作出雪景，營造濃濃異國風情。

耶誕村另引進41個品牌或餐飲，包括話題美食龍蝦堡Cousins Maine Lobster、辛殿韓國年糕／炸雞、百年豆乾品香世家、濃厚美式風味的小丑烤馬鈴薯、pink cake雞蛋仔、A Happiness手工奶酪、台灣米餅HOKY Puff、法鬥造型雞蛋糕犬首燒、西螺麻糬大王冰上冰等。

還有桃園打卡名店也進駐，包括dcard網友口碑熱門的中壢泰式料理「圖圖咖啡」、在地團購餅乾口碑名店「爵拉斐手工餅乾」及曾榮獲桃園十大伴手禮的蛋糕「香草蛋糕鋪」，讓消費者逛街順便嚐美食。

華泰名品城表示，從11／22起至2020／1／1每天下午4點半至晚上8點，每個30分鐘在第一至第七大道，將會有裝置飄出雪花，營造下雪場景，讓逛街民眾更有耶誕氛圍，另在11／30前找出藏在園區耶誕樹內的5個耶誕球，可獲DIY薑餅屋一份。