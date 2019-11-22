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周裕穎操刀「奧運團進場服」　台灣窗花、玉山、彩虹驕傲全融入

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▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」。（圖／記者李毓康攝）

▲周裕穎的設計即將由代表台灣征戰國際的選手們穿著，踏上東京奧運。（圖／記者李毓康攝）

記者張妤瑄／台北報導

2020東京奧運即將到來，今（11／22）曝光由台灣設計師周裕穎操刀設計的東京奧運「中華代表團進場服」，融合台灣復古窗花元素、百年漆器工藝、環保機能布料等元素打造開閉幕式團服。其中，呼應日本傳統漆器工藝的漆器釦，有象徵「戴金奪銀」的幸運祝福。

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲周豫穎為中華奧運代表團操刀設計的開閉幕式團服。（圖／品牌提供）

周裕穎曾是首位登上紐約時裝周官方日程的台灣設計師，且還有14年制服設計經驗，他坦言：「（這套制服）關乎台灣的形象，壓力很大。」並透露在台北時裝周前接到邀約，前後僅一個多月能著手準備，時裝周後隔2、3天就要交圖，「時間真的非常趕，但有種成就解鎖的感覺」。

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲周豫穎有14年制服設計經驗，但初次代表「國家門面」，讓他特別緊張。（圖／品牌提供）

找到台中老師傅製作漆器釦，需耗時4個月手工千層堆漆才能完成，「比做衣服還久」，除用色系融入奪牌祝福外，金漆更融入玉山圖騰，是台灣地標的象徵，側面則融入彩虹元素，宣揚台灣寫下亞洲第一婚姻平權驕傲。周裕穎期許代表台灣的選手們，能穿上這套服裝做「服裝外交」。

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲「漆器釦」結合台灣元素，並有祝福奪牌的重要象徵。（圖／品牌提供）

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極短時間做準備，周裕穎的正式誠品尚未亮相，但今詳細解說自己的設計圖，就令人感到相當期待。做制服比做時裝更久的他認為，制服設計最大的挑戰就是「年齡跨距很大，有10幾歲的，有60幾歲的；體型也差很多，從40公斤～100公斤都有」，要符合每位穿者穿得好看，真的是不容易。

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／記者李毓康攝）

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素窗花。（圖／JUST IN XX提供）

▲周裕穎在高雄左營找到「梅花窗花」，下一步會搜集台灣各地窗花組成將要印製在團服上的數位印花圖案。（圖／記者李毓康攝、品牌提供）

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素漆器。（圖／記者李毓康攝）

▲▼服裝設計師周裕穎跨足體壇操刀2020東京奧運「中華代表團進場服」,設計元素漆器。（圖／記者李毓康攝）

▲漆器工藝除台灣有百年歷史之外，也是日本悠久的工藝文化，結合兩者獨有特色，讓「漆器釦」更有文化外交代表性。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

台灣設計師, 周裕穎, JUST IN XX, 制服, 奧運, 中華代表團進場福
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