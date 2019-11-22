IG正夯超質感「時刻表水瓶」！絕美外型還能提醒金魚腦喝水

▲Healthish 推出時刻表水瓶，超質感造型再也不會忘記喝水。（圖／翻攝自Healthish官網）

編輯 ／Ann

水是大家每天時時刻刻需要補充的能量來源，不過一旦上班上課忙碌，現代人總是會忘記喝水，國外品牌Healthish就針對這一問題推出了時刻表水杯，絕美金色瓶蓋搭配霧面瓶身，上頭還印製了時刻表提醒大家該喝水的時間點，姐妹們都該入手！

▲Healthish絕美時刻表水瓶受到外國網友喜愛，成為IG拍美照神器。（圖／翻攝自Healthish官網）

時常忘記喝水的你，總是倒了滿滿的水出門，回到家還是滿滿的一口也沒動，針對這個煩惱，國外品牌Healthish推出一款造型水瓶，1000ml以簡約設計理念加持，霧面瓶身可以清楚可見水的容量多少，此外，搭配金色瓶蓋打造細膩質感，最巧妙的細節更在於，瓶身側面的小小字樣，仔細一看竟然是8am（早上八點）至12pm（晚上十二點）的時刻表，提供金魚腦們看著時間喝水，透明杯型也能清楚知道喝到哪裡。

▲根據外出時間選擇杯型，約NT$765。（圖／翻攝自Healthish官網）

另外，也有提供多款杯型像是下午一點至晚上七點，或是上午七點至下午一點，讓不同時間外出的你，滿足不同的喝水需求，只要擁有了時刻表水瓶，喝水這件事也變得更加簡單起來。

►更多高顏值神器在這裡

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App