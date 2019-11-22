直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

▲華泰名品城BALENCIAGA Outlet。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

年末總想好好犒賞自己，位於桃園高鐵站旁的華泰名品城，繼今年中進駐BURBERRY與BOTTEGA VENETA之後，10月底至11月中再進駐PRADA與BALENCIAGA Outlet的全台首店，BALENCIAGA 店內皮件有許多經典款機車包，誠意十足，City原價72,800元直接打65折，折扣價47,320元就能帶回家，現省2萬5，還有許多長夾、短夾與手拿包款，不到萬元的售價也很漂亮。

華泰三期自今年5月開幕後，品牌數達到285個，也是目前營業面積最大的Outlet賣場，自從引進GUCCI之後，陸續在精品品牌上經營，近期最新引進的BALENCIAGA，也是全台首間的品牌Outlet店。

▲機車包City原價72,800元，折扣價47,320元。

該店剛開店時吸引不少民眾前去參觀，週末下午更是大排長龍，實際進入店內空間相當寬敞，約33坪的配置簡單明瞭，其中還有不少品牌最知名的「機車包」包款，顏色也有黑色、紅色與杏色等熱門顏色，從City到Classic Mini到其系列長短夾都有，也有品牌新任設計師Demna Gvasalia的作品。

此外，原價約31,000元的Navy Cabas帆布包，2萬出頭就能買到；桃紅色肩背包原價50,900元，折扣價34,905元；男性皮製的後背包，也僅要31,000元左右就能帶回家，此外還有原價14,900元的黑色短夾，只要7,450元就能帶走。

▲皮製後背包售價約31,000元上下。

▲黑色皮製短夾，原價14,900元的黑色短夾，折扣後7,450元。