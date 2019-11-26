光療指甲不求人～Anjou「美甲打印機」60秒完成　毛小孩也能直接印上指尖

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喜歡做美甲的女孩們肯定都有這樣的困擾吧？自己擦容易塗壞又麻煩、給別人做光療很耗費時間又花錢，如今大家的心聲都被聽到了，由Anjou公司所推出的「美甲打印機」將解決所有煩惱，超智能的設計不僅可以隨心所欲決定圖案，且60秒就可以完成光療指甲！各位是不是很心動呢？

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在 Instagram 查看這則貼文 Anjou Nail Printer（@anjounails）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 21 日 下午 6:04 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Anjou Nail Printer（@anjounails）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 15 日 下午 1:49 張貼

今年年初時，這款美甲打印機就已經正式上市，售價為899美金（約台幣兩萬七）。其實它的概念就是一台美甲專用的印表機！體積大約是一台小電鍋的大小，不需要那些瓶瓶罐罐指甲油、凝膠、亮粉，想要什麼圖案這台機器通通都能「印」出來，省時、省空間又省力。

在 Instagram 查看這則貼文 Anjou Nail Printer（@anjounails）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 11:53 張貼

Anjou美甲打印機中本身就有內建超過500種顏色、花樣選擇，有質感、簡約風，也有花俏、鮮豔的款式。此外，還可以自己上傳圖片！無論是喜歡的卡通人物、偶像、還是家中的毛小孩，都可以把它們放在指尖上！完全不需要請美甲師一筆一畫小心翼翼，還只能畫出Ｑ版，打印機就是如同照片原樣直接印在指甲上～

在 Instagram 查看這則貼文 Anjou Nail Printer（@anjounails）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 下午 3:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Anjou Nail Printer（@anjounails）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 16 日 下午 3:11 張貼

毫不費力又能100％按照自己的意思完全客製化，還可以隨時更換，實在是有史以來最方便的美甲方式。不過單價稍高，愛美少女們好好評估原先做光療指甲所需要花的時間、交通、金錢，再加上每次做指甲男友在旁邊的時間，搞不好不用多久就有賺回本的感覺了～

想讓美甲變得省時省力又能同時保持精緻漂亮，「美甲貼片」也是相當受歡迎的選擇！貼上一根指頭不用10秒鐘，卸甲也超方便，唯一的缺點就是沒辦法像打印一樣能夠完全客製化圖案，不過美甲甲片的造型也是多到數不清，每一款都相當漂亮，一定能挑到喜歡的款式！

在 Instagram 查看這則貼文 Dashing Diva（@dashingdiva_usa）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 13 日 上午 11:56 張貼



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