12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、Nike、YEEZY MAFIA、IG@hanzuying

時序進入年底，各品牌幾乎都會把壓箱寶拿出來，而12月的重點鞋款依舊落在Nike與Adidas兩大頭牌身上，其中，Nike不僅釋出慈善鞋款，還有經典的Air Jordan 11都會一併發售；而Adidas則是以Yeezy Boost 350 V2為主軸，並搭配新鞋款Yeezy Boost 700 V3來進攻球鞋市場，大家想好買哪雙了嗎？

1.Nike Doernbecher Freestyle 2019

自2004年以來，Nike都會與兒童醫院OHSU Doernbecher進行合作，而今年Nike募得美金2,400萬元（約台幣7.2億元）來幫助這些生病的孩童，並邀請其中的6位設計鞋款，以鼓勵年輕患者勇於嘗試。

2.Air Jordan 1 Mid Fearless「Edison Chen」

由陳冠希打造的鞋款Air Jordan 1 Mid Fearless「Edison Chen」，其設計採用刺繡尼龍編織鞋面，並在Swoosh（勾勾）Logo處以漸層的方式，將線條延伸到後跟，而鞋扣則是使用傳統中國的硬幣。預計將於12／7在Nike官網與Juice Taiwan發售，定價尚未公開。

3.Air Jordan 11「Bred」

繼去年的Air Jordan 11「Concord」後，「Bred」配色也將在今年底正式回歸，而該鞋款過去曾在2001年、2008年、2012年復刻過，今年則是第四次。Air Jordan 11「Bred」是一雙以黑色、紅色為主調的鞋款，整體的材質採用黑色漆皮、網布以及橡膠大底製成。另外，根據相關消息指出，這次的復刻將採用1996年的原始鞋盒包裝，預計將於12／14在Nike官網與指定專賣店發售，定價為台幣7,200元。

4.Yeezy Boost 350 V2「Yeezreel」

此款Yeezy Boost 350 V2的配色，採用近期超夯的螢光綠為主軸，並且還在Primeknit編織鞋面中注入黑灰色線條，使其擁有強烈的對比。預計將於12／14在Adidas、Invincible以及Jucie發售，定價為台幣8,800元。

5.Yeezy Boost 350 V2「Yecheil」

自曝光以來，該配色就一直受到粉絲的期待，因為Yeezy Boost 350 V2以往都不曾使用超過3種顏色來製作鞋款，而該鞋款除了使用黑色為基底外，還加入了紅、黃、藍等3色。預計將於12／20在Adidas、Invincible以及Jucie發售，定價為台幣8,800元。

6.Yeezy Boost 700 V3「Azael」



上次肯爺（Kanye West）將腳上的Yeezy Boost 700 V3「Azael」脫下來送給DJ Khaled後，便引起了粉絲的討論，而該鞋款於設計上除了採用黑色內襯與灰色編織鞋面外，其簍空的外觀設計也成為最大亮點。預計將於12／23在Adidas、Invincible以及Jucie發售，定價尚未公開。

在 Instagram 查看這則貼文 Sneaker News（@sneakernews）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 下午 8:41 張貼

7.Air Jordan 6「Washed Denim」

今年Air Jordan 6也推出多個配色，像是與饒舌歌手Travis Scott的聯名鞋款，就是採用Air Jordan 6作為主軸，而「Washed Denim」的重點在於使用水洗感的牛仔布料，還有鞋舌處的皮革面。預計將於12／28在Nike官網與指定專賣店發售，定價為美金200元（約台幣6,000元）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App