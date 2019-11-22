看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

▲MB & F M.A.D Gallery瘋狂藝廊5周年引進機械藝術家Florian Schlumpf的傑作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

展售獨特錶款與機械作品的MB & F M.A.D Gallery瘋狂藝廊歡慶5周年，今特別邀請瑞士機械藝術家Florian Schlumpf來台，展示他精心打造的機械時光機，店外則展示巴西酷樂那遊艇公司打造的Jet Boat XR2 Senna傳奇賽車手洗拿特別版遊艇，奢華工藝兩相呼應。

▲居家空間擺上一個Time Machine Classic TM5系列時光機，深具氣勢。（圖／品牌提供，以下同）

身兼工程師與藝術家雙重身分的Florian Schlumpf，研發一組廣為頂尖單輪腳踏車選手比賽使用的輪軸，將專利賣給德國公司後，敲開他探索鐘錶與精密機械的大門，開始研發Time Machine時光機。此次登台亮相為10個齒輪構成的Johann TM3系列，為8日動力儲存的手動上鍊裝置，顯示時與分。

▲創作Time Machine時光機的機械藝術家Florian Schlumpf。

▲具8日動力儲存的Time Machine Johann TM3-J7手動上鍊時光機，880,000元。

有別於細長的TM3系列，同場展示的Time Machine Classic TM5系列更具規模，由23個大小齒輪組成，動力來自帶重量的發條式軌道驅動器，大圈上的齒輪每5分鐘轉一圈，左上與左下指針各顯示分與時，右下方的指針則代表星期，看著鐘擺擺盪著很療癒，且不若一般時鐘滴答般大聲，因為Florian Schlumpf下足功夫，致力讓鐘擺律動搭配溫和的音韻，才能傳達時光流逝的意義。

▲M.A.D. Gallery目前展示兩座Time Machine Classic TM5時光機，各2,180,000元。

若要調校時間，鐘擺上的黑色圓型裝置上下移動可調整時間快慢，TM5系列時光機可懸掛於牆面或選購陳列立架，更大的設計為TM4系列，可接受訂製。

▲MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊外展巴西酷樂那遊艇公司打造的Jet Boat XR2 Senna傳奇賽車手洗拿特別版遊艇。