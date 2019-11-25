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丟掉瞎擔心、別太認真　「過度敏感」才是導致妳不幸福的原因

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▲▼女孩,愛情,網美,芒草。（圖／翻攝自pixabay）

▲敏感可能是導致你不快樂的原因。（圖／翻攝自pixabay）

編輯／Rose

資訊爆炸的現代社會，只要打開手機就能輕鬆看見他人動態，我們的視、聽感官也隨之變得更加敏感，容易對周遭環境有所感觸。

看見他人開心出遊，自己卻沒人陪伴時，我們敏感地顧影自憐；聽到他人對自己的流言蜚語，EQ不足而無法承受時，我們悲傷地自怨自艾。以上種種說出你的心聲了嗎？別過度認真，掌握以下三點你能遲鈍些，也會快樂些。

1.千萬別濫用敏感

有些人天生敏感，總傷春悲秋，對萬物都十分感念。而敏感雖然是天賦，卻不該任意使用，否則一生都將過的緊張兮兮。而若對凡事都抱持著猜疑的態度，在處理人際關係時，將會持續碰壁，畢竟沒有人會願意跟總是庸人自擾的你好好相處。

▲過度敏感。（圖／翻攝自Unsplash）

▲過度敏感的人將無法好好處理人際關係。（圖／翻攝自Unsplash）

所以，別總是瞎擔心了！不是要你事到臨頭才要執行，而是得循序漸進一步一步走，讓步調慢下來，並以開闊的心胸、坦然的態度面對生活中的挑戰吧！

2.過度認真代表你沒有自信

對凡事都敏感，意味著你的情緒易受撥動，將每件事都看得太過認真，這其實是一種缺乏自信的表現。你擔心做不到最好、最完美，擔心達不到他人的期望，擔心自己被看扁，然而，在你的種種擔心中，卻暴露了你自貶身價的事實。

▲過度敏感。（圖／翻攝自Unsplash）

▲情緒易受牽動，對凡事都過度認真的人其實缺乏自信。（圖／翻攝自Unsplash）

想要得到他人的肯定，必須先肯定自己才是。你總是用最高的標準要求自己，卻從未想過這套標準適不適合你，因此，你必須把力氣花在自己有興趣且有能力達成的事情上，才不會被每件事都壓得喘不過氣來，畢竟，沒有人能十全十美。

而當你的心力用對地方，有所成就之後，也就會自信許多了。

3.船到橋頭自然直，別輕言放棄

當你過度認真地筋疲力竭，凡事都達不到自己的高標準時，難免會自怨自艾，認為「我就是做不到！」一旦此種負面想法出現，過度敏感的人總會陷入歇斯底里的深淵中，無法自拔。

▲過度敏感。（圖／翻攝自Unsplash）

▲過度敏感的人常因達不到自我要求，而自怨自艾。（圖／翻攝自Unsplash）

因此，告訴自己「我一定可以，總會有辦法的！」只要心境轉變，任何事都會變得順利起來。吸引力法則並非毫無根據，只要你願意並積極爭取，萬物都會幫助你的！

▲過度敏感。（圖／翻攝自Unsplash）

▲常給自己加油打氣，別輕言放棄。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

惱人, 瞎擔心, 過度敏感, 過度認真, 幸福
fashion.net

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