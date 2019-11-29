Dappei／奧黛麗赫本從年輕穿到老！最Chic的「黑色高領」六種搭配術

文字。 圖片／Dappei

秋高氣爽也讓人神清氣爽，如果說炎夏高溫令人暴躁，那麼微涼的秋天讓人沉澱，也終於可以有點氣質，之前 Dappei 整理了一篇初秋溫柔的裸色穿搭，這次則要推薦搭黨一件最 CHIC 的單品 —— 黑色高領，這裡的黑色高領指的是較為貼身版型的高領上衣，黑色的百搭就不用說了，至於它的魔力就讓我們一起感受一下。

要說到黑色高領的代表人物，勢必就是比傳奇更傳奇的「奧黛麗赫本」了，赫本是黑色上衣的信徒，不但一路穿到老年，在許多電影或生活造型中都時常出現它的身影，最經典的就是黑色高領配黑褲，如此極簡卻就已經像是精心打扮過。

▎搭配術一：牛仔褲

一件黑色高領搭上牛仔褲，縱使簡約也沒有任何飾品加持，依然能讓穿搭散發精緻感，也降低了牛仔褲的休閒感，建議搭配直筒或 MOM JEANS 更有復古美，並利用不同鞋款展現不同風格，配上高跟鞋或尖頭皮鞋就是很體面的上班穿搭，下班換成球鞋、帆布鞋就能立刻轉換成休閒風，很適合下班後要去約會、逛街的組合。

▎搭配術二：西裝外套

若覺得前述的組合不夠正式，只要出動一件西裝外套或大衣，便能讓氣勢一百分，在職場上拚搏時絕對讓你火力大開，勢如破竹，搭上貝蕾帽時髦感更上一層！

▎搭配術三：洋裝內搭

春夏的洋裝先別收！將黑色高領當作內搭，就又賦予洋裝新意穿上整個冬季，舒適又有層次感還能兼顧保暖，一舉數得，也可以如圖中加個腰帶抓出腰線讓比例更好。

▎搭配術四：格紋

秋冬必備元素格紋與黑色高領也是絕配，不論是格紋褲還是格紋裙，都能被黑色高領帶出知性美優雅不已，隨意踩上穆勒鞋舉手都足都是不經意的率性。

▎搭配術五：豹紋單品

想突破自我時入手的豹紋單品是不是還在衣櫥深處，快點拿出來跟黑色高領見面，讓黑色高領駕馭豹紋單品的不羈，也讓氣質看起來穩重許多。

▎搭配術六：皮衣、皮褲、皮裙

黑色高領一旦遇上皮革單品，就能展現帥氣瀟灑的一面，如果覺得皮革過度高調，可以像圖中加入一些休閒單品，像是牛仔褲、休閒鞋來平衡，另外，從左圖以及前面幾張穿搭照可以發現，許多搭配客再穿高領時都會配上一條項鍊點綴。

Dappei 結語：

黑色高領真的只有 CHIC 沒別的了，任何下身搭上它瞬間高級感 UP，而且女神奧黛麗赫本也是愛好者，沒理由不入手一件，推坑大家！

文字編輯：Sofie 圖／pinterest

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