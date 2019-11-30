Dappei／丹寧外套4種意想不到的穿法　混搭羔羊毛保暖不單調

雖然丹寧元素是一年四季不退流行的，但是在台灣潮濕悶熱的夏季，實在是穿不住啊！好險今年冬天來的早，厚實硬挺的牛仔外套終於可以見人了，趕緊從衣櫃裡拿出來抖抖灰塵。而丹寧百搭是你知我知的事，但要怎麼穿的別出新意就是一門學問了，快跟著 Dappei 一步一步來拆招吧！

｜襯衫 x 牛仔外套

就從容易取得的襯衫講起，雖然是一個簡單的單品，不過在搭配上仍有許多細節值得注意！如圖左穿搭僅由少量單品組成，但將外套袖口捲起露出白襯衫，使上身色塊豐富，避免掉原本過於寬鬆沒精神的樣子；圖中未扣滿的襯衫小露頸線，於脖子處繫上絲巾，展現一抹紅的優雅迷人；圖右在丹寧 x 丹寧元素裡，內搭一件條紋襯衫，豐富層次感。

｜碎花洋裝 x 牛仔外套

誰說碎花單品只能在春夏穿？飄逸的洋裝在秋冬之季著用，能營造輕盈感，擺脫臃腫。當然上身的保暖不能馬虎，可以在洋裝裡穿發熱衣，再罩上牛仔外套，最後以跟靴來拉長整體比例，顯瘦又溫暖的穿搭簡單完成。（圖源：左 中 右）

｜外罩牛仔外套

台灣冬季是非常需要洋蔥式穿法，保持內薄外厚的法則，才能應付早晚溫差大的困擾。圖左中間層的羔羊毛夾克混搭牛仔外套，蓬鬆的翻領增添視覺份量；圖中將丹寧外套罩在長大衣外，利用長度來製造層次，打破單調的大衣穿搭；圖右即使單穿西裝外套也有型，但在外加一件短版丹寧外套，就能呈現異材質拼接的視覺。

｜內搭牛仔外套

人手都有一件的冬裝就是長大衣，而我們的百搭王「丹寧」正適合拿來與大衣做多層次穿搭。圖左以駝色為主色調，優雅內斂，而內搭的牛仔外套與紅絲巾使整體多了一份俏皮感；圖中則是黑色大衣內疊搭了丹寧，減輕了黑色的沉重感，也別忘了露出袖口的那兩截；如果想嘗試大面積的豹紋單品，但害怕過於騷首弄姿，你可以像圖右這樣搭，選擇寬版硬料的丹寧，不會過於貼身顯曲線，外罩的豹紋大衣更顯的復古時髦！

Dappei 結語：

一件質料、質感好，且車縫功夫紮實的丹寧外套是值得投資的，除了百搭之外就是穿不壞，就算不小心磨了個洞，依舊是有型！

文字編輯：Fang

「丹寧褲」質感可以這樣升級？偷學時尚達人的穿搭撇步，擺脫丹寧＝休閒的刻板印象！

我只愛「牛仔褲」，點名三款女孩們都應該擁有的牛仔褲款式！



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