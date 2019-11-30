fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／丹寧外套4種意想不到的穿法　混搭羔羊毛保暖不單調

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

雖然丹寧元素是一年四季不退流行的，但是在台灣潮濕悶熱的夏季，實在是穿不住啊！好險今年冬天來的早，厚實硬挺的牛仔外套終於可以見人了，趕緊從衣櫃裡拿出來抖抖灰塵。而丹寧百搭是你知我知的事，但要怎麼穿的別出新意就是一門學問了，快跟著 Dappei 一步一步來拆招吧！

｜襯衫 x 牛仔外套

▲牛仔外 。（圖／DAPPEI提供）

就從容易取得的襯衫講起，雖然是一個簡單的單品，不過在搭配上仍有許多細節值得注意！如圖左穿搭僅由少量單品組成，但將外套袖口捲起露出白襯衫，使上身色塊豐富，避免掉原本過於寬鬆沒精神的樣子；圖中未扣滿的襯衫小露頸線，於脖子處繫上絲巾，展現一抹紅的優雅迷人；圖右在丹寧 x 丹寧元素裡，內搭一件條紋襯衫，豐富層次感。

｜碎花洋裝 x 牛仔外套

▲牛仔外 。（圖／DAPPEI提供）

誰說碎花單品只能在春夏穿？飄逸的洋裝在秋冬之季著用，能營造輕盈感，擺脫臃腫。當然上身的保暖不能馬虎，可以在洋裝裡穿發熱衣，再罩上牛仔外套，最後以跟靴來拉長整體比例，顯瘦又溫暖的穿搭簡單完成。（圖源：左 中 右）

｜外罩牛仔外套

▲牛仔外 。（圖／DAPPEI提供）

台灣冬季是非常需要洋蔥式穿法，保持內薄外厚的法則，才能應付早晚溫差大的困擾。圖左中間層的羔羊毛夾克混搭牛仔外套，蓬鬆的翻領增添視覺份量；圖中將丹寧外套罩在長大衣外，利用長度來製造層次，打破單調的大衣穿搭；圖右即使單穿西裝外套也有型，但在外加一件短版丹寧外套，就能呈現異材質拼接的視覺。

｜內搭牛仔外套

▲牛仔外 。（圖／DAPPEI提供）

人手都有一件的冬裝就是長大衣，而我們的百搭王「丹寧」正適合拿來與大衣做多層次穿搭。圖左以駝色為主色調，優雅內斂，而內搭的牛仔外套與紅絲巾使整體多了一份俏皮感；圖中則是黑色大衣內疊搭了丹寧，減輕了黑色的沉重感，也別忘了露出袖口的那兩截；如果想嘗試大面積的豹紋單品，但害怕過於騷首弄姿，你可以像圖右這樣搭，選擇寬版硬料的丹寧，不會過於貼身顯曲線，外罩的豹紋大衣更顯的復古時髦！

Dappei 結語：

一件質料、質感好，且車縫功夫紮實的丹寧外套是值得投資的，除了百搭之外就是穿不壞，就算不小心磨了個洞，依舊是有型！

文字編輯：Fang

「丹寧褲」質感可以這樣升級？偷學時尚達人的穿搭撇步，擺脫丹寧＝休閒的刻板印象！

我只愛「牛仔褲」，點名三款女孩們都應該擁有的牛仔褲款式！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 搭配, 牛仔外套
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa、IU「慵懶鎖骨髮」大受歡迎　遮下巴肉肉，還能渡過留髮尷尬期

Lisa、IU「慵懶鎖骨髮」大受歡迎　遮下巴肉肉，還能渡過留髮尷尬期

韓妞最愛的3個平價彩妝品牌！高顏值文青風romand超夯

韓妞最愛的3個平價彩妝品牌！高顏值文青風romand超夯

有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？

有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？

日本「合掌村」2020點燈時間公布！走訪童話般的銀白世界 冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花 天蠍愛討拍、巨蟹想分手　吵架最愛翻舊帳星座TOP5 范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？ 韓妞愛用爆款來了！「平價版青春露」、熱銷第一遮瑕液　超狂價快殺 姨媽來了就大吃？經期前後最易胖，跟著黃金4週期按表操課每月多瘦3公斤 VALENTINO迷你包爆紅！歌星「手提」走紅毯　竟裝了3樣東西

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面