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23歲艾拉巴林斯卡露長腿壓「暮光女」、「茉莉公主」　美背襯卡地亞大勝

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▲▼ 艾拉巴林斯卡戴卡地亞Cartier 。（圖／翻攝ellabalinska IG,Cartier提供）

▲身穿Prada禮服的艾拉巴林斯卡（右二）長腿一伸，氣勢大勝《霹靂嬌娃》導演伊莉莎白班克斯（左起）、女星克莉絲汀史都華、娜歐咪史考特（右一）。

記者陳雅韻／台北報導

新版《霹靂嬌娃》（Charlies Angels）電影展開宣傳活動，3位女主角美國女星「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「茉莉公主」娜歐咪史考特、英國新生代女星艾拉巴林斯卡（ellabalinska）日前於英國首映會亮相，名氣不如兩位前輩的艾拉巴林斯卡，靠178公分的身高優勢，穿Prada黑色開岔禮服登紅毯，長腿一伸，氣勢立刻獲得壓倒性勝利。

▲▼ 艾拉巴林斯卡戴卡地亞Cartier 。（圖／翻攝ellabalinska IG,Cartier提供）

▲艾拉巴林斯卡反戴美洲豹項鍊襯托美背。（圖／翻攝ellabalinska IG）

正面贏了還不夠，艾拉巴林斯卡背面也有看頭，她是卡地亞美洲豹珠寶系列形象大使，當晚特別反戴一條卡地亞（Cartier）價值約11,100,000元美洲豹鑽石項鍊襯美背，鍊墜尾端的鑽石流蘇設計，隨著她的步伐擺盪，非常迷人。

▲▼ 艾拉巴林斯卡戴卡地亞Cartier 。（圖／翻攝ellabalinska IG,Cartier提供）

▲卡地亞美洲豹系列鑽石項鍊、約11,100,000元。（圖／卡地亞提供）

23歲的艾拉巴林斯卡是名模Lorraine Pascale的女兒，承襲媽媽的優良基因，擁有令人羨慕的修長身型，入演藝圈前是英國田徑國手，在電影《霹靂嬌娃》中展現敏捷身手。雖然知名度不如同劇的克莉絲汀史都華與娜歐咪史考特，但她已被歐美影壇認為是潛力新秀，卡地亞更是眼光精準，早已邀她為美洲豹珠寶拍攝形象照力捧。

▲▼ 艾拉巴林斯卡戴卡地亞Cartier 。（圖／翻攝ellabalinska IG,Cartier提供）

▲身高178公分的艾拉巴林斯卡出道前是英國田徑國手。（圖／翻攝ellabalinska IG）

關鍵字：

卡地亞, Cartier, 霹靂嬌娃
fashion.net

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