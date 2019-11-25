張鈞甯給女生的3個戀愛、人生小建議「失戀是他不夠好，恭喜你！」

編輯／Molly 圖／翻攝張鈞甯ig、微博

氣質女神張鈞甯最近一再因為緋聞成為話題焦點，雖然她在鏡頭前一向避談個人情史，但對於感情生活她可是很有自己一套觀點，她認為女生不要怕單身、不要怕失戀，只要多多充實自己，就能招來好桃花。若妳正在為了感情不順感到痛苦或徬徨，不妨來看看她給女生的這3個關於感情和人生的小建議，或許你也能從中獲得力量或啟發。

1.一直交不到男友該怎麼辦？



「把自己變得更好，多充實自己，男人就會主動靠近你。」

許多女生單身時間一長就會很急，覺得一個人很孤單，會不會找不到下一個對象，但張鈞甯認為反而應該趁這個時候讓自己變得更好，「一直交不到男友的話，我覺得可能是你現在身邊的男生都不夠好，所以你就要把自己變得更好，多充實自己，比如可以有好的運動習慣，讓自己變成一個很迷人的人的時候，周遭的男人就會主動靠近你的。」

2.失戀的時候該怎麼辦？



「那就是男生不夠好啊～走了好，走了好！恭喜你！」

有些女生一失戀就會沈浸在失去的痛苦裡，一直無法放鬆心情，但張鈞甯教我們從不一樣的角度來看失戀這件事：「那就是男生不夠好啊～走了好，走了好！恭喜你！然後一樣的，可以重複讓自己變得更迷人的那個循環，多充實自己，找到好的運動習慣，讓自己開開心心的，當你變得更迷人的時候，好的男生就會來了。」

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3.人生遇到挫折、低潮期時該怎麼辦？



「萬物有春夏秋冬，秋跟冬的休息是為了迎接春跟夏，人生也是這個道理。」

人生不可能一帆風順，總是會有比較不順利、低潮的時候，張鈞甯反而把這時候是視為讓之後能發揮得更好的蟄伏期，「曾經有個易經老師跟我講過，就是萬物有春夏秋冬，其實秋跟冬的休息就是為了要迎接春跟夏，讓你重新再滋養起來，好好的萬物生長。所以其實我覺得人生也是這個道理，當你遇到秋跟冬的時候，也就是你遇到挫折的時候，這時候應該靜下心來，讓自己好好的沈澱，想清楚自己到底要什麼？你真的失去了什麼嗎？另外，我覺得可以多閱讀，一樣，讓自己更充實，等到你的春天跟夏天來的時候，你就會彈跳得更高，飛得更遠。」

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