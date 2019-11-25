木村拓哉愛的G-SHOCK方形鋼錶升級！　鈦材質、更輕盈

▲鈦金屬打造的GMW-B5000TB-1腕錶，39,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK去年推出以第一只方型錶為原型設計的GMW-B5000系列不鏽鋼錶，受到錶迷追捧，木村拓哉曾穿皮衣配不鏽鋼錶示範帥氣穿搭，今年品牌再推升級鈦金屬材質的GMW-B5000TB腕錶，從錶殼、錶帶、錶圈、錶背與按鈕均採用鈦金屬製成，因此重量比不鏽鋼款輕57公克，定價39,900元，也考驗錶迷的接受度。

▲木村拓哉曾穿皮衣搭配GMW-B5000D-1不鏽鋼腕錶。（圖／翻攝自G-SHOCK微博、品牌提供）

GMW-B5000TB鈦金屬錶外層經類鑽碳DLC處理，呈現時尚霧黑鈦金屬質感並增加耐磨性，面盤也以清晰閱讀資訊為目標；而實用功能具藍牙智慧型手機連接功能，可透過手機調整當地時間、世界時間與其他設定。

▲GMW-B5000TB比不鏽鋼製的GMW-B5000D輕57公克。

除了輕盈的鈦金屬錶款，G-SHOCK不忘兼顧潮流設計，同步推出點陣迷彩圖案的GMW-B5000TCM鈦金屬腕錶，另一款MTG-B1000TCM點陣雷射迷彩錶為不鏽鋼材質，搭配金色調的指針與按鈕細節，讓整只錶更出色。

▲點陣迷彩圖案的GMW-B5000TCM（右）48,000元，MTG-B1000DCM腕錶40,000元。