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愛哭包救星！專家教你「3招」快速擊退眼睛浮腫

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▲▼專家教你「3招」擊退眼睛浮腫。（圖／翻攝自Pinterest）

▲眼睛浮腫讓人好煩惱，眼妝怎麼都畫不好。（圖／翻攝自innisfreeofficial）

編輯 /Lily

你一定有這種經驗，前一天追劇、和男友吵架，又或是莫名心情低落，大哭一場後，隔天眼睛腫到連隱形眼鏡都戴不上，如何快速消腫？以下簡易3招必須記下來。

冰敷消腫急救
因哭泣造成的眼睛腫脹，必須立刻幫眼睛降溫，讓血管收縮至正常狀態。

▲▼專家教你「3招」擊退眼睛浮腫。（圖／翻攝自Pinterest）

▲紅茶包放入冰箱，效果更好。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

1. 紅茶包

泡過的紅茶包、沖完的咖啡渣先別丟，含咖啡因能收縮血管，也有幫助消腫作用。想要快速見效，可以將紅茶包放進冰箱，冷藏後用紗布包裹敷在眼睛上，切記別直接冰在眼皮上，小心刺激引起肌膚不適。

▲▼專家教你「3招」擊退眼睛浮腫。（圖／翻攝自Pinterest）

▲原來金屬湯匙也是消腫好物。

2.冰鎮湯匙

許多品牌有推出金屬湯匙幫助按摩，消除水腫，當眼睛浮腫時，可用包巾包裹湯匙放入冰箱約30分鐘，利用湯匙的背面來冰鎮雙眼，這樣有助降低眼部溫度與收縮血管，僅而緩解腫脹問題。

▲▼專家教你「3招」擊退眼睛浮腫。（圖／翻攝自Pinterest）

▲冰鎮眼膜也是不錯的消腫良方。

3. 冰珠

近來不少眼部保養產品都附有金屬冰珠，冰冰涼涼效果能有效去除水腫，冰珠能避免塗抹眼霜時過度拉扯，配合按摩穴道與手法還能幫助養分吸收，一次解決眼周細紋困擾。當然也可將眼膜冰鎮來快速鎮定眼周，透過低溫刺激淋巴收縮並排出水分，也是個好方法。

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關鍵字：

消腫, 冰敷, 保養, 眼部保養, 急救
fashion.net

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