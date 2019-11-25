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荷包重擊！「黑魂皮卡丘」變身回歸　藤原浩Ｘ任天堂Switch三方聯名帥氣登場

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編輯／Duke

自日本潮流大師藤原浩攜手《Pokémon GO》打造「THUNDERBOLT PROJECT」企劃後，便為大家帶來不少膾炙人口的重量級單品，像是「黑魂皮卡丘」與結合閃電、人氣角色的服飾。最近，官方再度釋出全新作品，其中包括灰黑版本的任天堂Switch主機以及一款擁有濃密絨毛的「黑魂皮卡丘」，而這些單品都將登陸位於東京澀谷的全新百貨。

最近，東京澀谷開設了一家名為PARCO的全新百貨，當中有不少日本品牌進駐，包括visvim、UNDERCOVER、AMBUSH等，而新款的「黑魂皮卡丘」便是為了藤原浩於PARCO開設的POP BY JUN打造。全新設計的皮卡丘一改以往短毛造型，這次不僅絨毛變長，色調也更為黑暗，而招牌的Fragment Design閃電Logo則使用刺繡手法，並置於胸口處。

▲THUNDERBOLT PROJECT。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）▲THUNDERBOLT PROJECT。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）

▲位於東京澀谷的全新百貨PARCO，全新POP BY JUN在此開設。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）

▲THUNDERBOLT PROJECT。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）

▲THUNDERBOLT PROJECT。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）

▲（上圖）舊款黑魂皮卡丘一推出粉絲就瘋搶，（下圖）新款絨毛較長，並且色調更為黑暗。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun、@tb_project）

►快來學「無痛購物法」

POP BY JUN已於11／22正式於PARCO內開幕，入店採線上抽選方式，不過，官方尚未釋出相關的發售資訊，目前僅得知新款新款「黑魂皮卡丘」定價為日圓16,000元（約台幣4,480元），近期計畫去日本的朋友，一定要到位於澀谷的PARCO逛逛！

另外，POP BY JUN還將帶來眾多Fragment Design的聯名單品，包括與RAMIDUS、Polaroid、CLOT等品牌。

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關鍵字：

藤原浩, THUNDERBOLTPROJECT, FragmentDesign, 暗黑皮卡丘, Pokémon, 閃電, 任天堂, Switch, PARCO, POPBYJUN, CLOT
fashion.net

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