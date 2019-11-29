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美少女戰士推聯名香水！月光仙子手杖造型美哭，夢幻變身就用這一款

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編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、samantha.co.jp

經典卡通美少女戰士一直是許多少女們的最愛，日本Bandai旗下的美妝系列Miracle Romance先前就出過許多美少女戰士相關的美妝產品。這次最新推出的是香水！外型做成月光仙子的手杖，超精美造型跟卡通裡一模一樣～噴上這款香水，感覺自己也要變身美少女戰士啦！

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

這次推出的美少女戰士香水，外包裝以月光仙子的手杖為靈感，在卡通當中小兔使用的手杖就是長這樣。香水瓶設計精緻可愛，從蓋子上就可以看到鍍金的月亮閃閃發光，還加了銀色水晶跟紅寶石，香水瓶身則是透明的粉紅色，拿在手上夢幻到不行～

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

香水味道是以玫瑰花為基調，最一開始的前調是黑莓加佛手柑、橘子，中調變成淡淡的茉莉和玫瑰花香，最後的香味則是奢華感的麝香和檀香，使用起來一開始會有清新少女的感覺，後面則漸漸轉為成熟女人味。裡面還內含從玫瑰和蓮花提取的美容成份，具有保濕效果。

►女人變美秘訣

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

這款香水小巧精緻，攜帶起來很方便，超美的外型還能勾起對卡通的美好回憶～售價4,620日圓，想要收藏的話，可以在日本Bandai官網預購，預計2020年6月才會出貨。

除了Bandai常推出美少女戰士產品，日本包包品牌Samantha每年也會與美少女戰士推出聯名系列。今年剛好是美少女戰士25週年，他們推出了多個包款和吊飾，其中一個子牌Samantha Vega的包包系列超級粉嫩～以粉紅色為主，中間加上了可愛的紅色蝴蝶結和變身棒裝飾品。另一款小小的肩背包，做成黑貓露娜跟白貓阿提密斯的樣子，簡單的包包款式加上超Q貓耳和半月符號，可愛又超百搭。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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關鍵字：

美少女戰士, 日本, MiracleRomance, 香水
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