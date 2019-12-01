女孩必備夢幻亮粉色包款！Balenciaga新系列讓人選擇障礙症發作

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近年來Balenciaga（巴黎世家）一直都是流行的發起者，不論是Speed Trainer襪套鞋、Triple S老爹鞋，或是今年推出的手機包都能成為最火紅的單品。最近，Balenciaga再度出現值得關注的設計，那就是使用亮粉色打造的系列包款，如此夢幻的設計，真的會讓人選擇障礙症上身！

▲Balenciaga Pink Glitter系列。（圖／翻攝自Browns）

由Balenciaga創意總監Demna Gvasalia打造的Pink Glitter（亮粉色）系列，共推出4種款式，分別為手提包、托特包、手機包以及卡夾，而該系列均採用亮面小牛皮搭配亮粉色製作，而正面則印上Balenciaga字體來讓整體更加完美。

▲採用亮面小牛皮搭配亮粉色製作的手提包、托特包、手機包以及卡夾。（圖／翻攝自Browns、SSENSE）

目前該系列已於Browns、SSENSE等指定零售商發售，而手提包、托特包、手機包以及卡夾的定價，分別為美金1,590元（約台幣47,700元）、美金1,490元（約台幣44,700元）、美金950元（約台幣28,500元）、美金250元（約台幣7,500元），喜歡粉色的朋友，都可以到上述提到的零售商購買。

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此外，近期Gucci也以自家經典的Ophidia雙G Logo設計，推出了一款復古的手機包。該包款以經典雙G Logo提花帆布為主題，搭配紅、綠相間的織帶與皮革背帶製成，內部空間能放置手機，短夾、鑰匙、口紅等物品，而背面則是設置了卡片夾層來讓各位自由運用。

▲以經典雙G Logo提花帆布為主題，搭配紅、綠相間的織帶與皮革背帶製成。（圖／翻攝自Browns）





▲內部可放置手機、皮夾等小物。（圖／翻攝自Browns）





▲背面設置了卡片夾層，可用來放悠遊卡、信用卡等卡片。（圖／翻攝自Browns）

Gucci Ophidia雙G Logo手機包，目前已經登陸Browns官網，定價為美金790元（約台幣23,700元）。