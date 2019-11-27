男生撩你不一定是真喜歡！3個真相搞懂他在想什麼：可能只是無聊

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

女生們應該多少都曾碰過很會撩妹的男生，每次相處時都會被他們突然冒出的曖昧話語，或看似不經意的動作給撩得心頭小鹿亂撞，讓妳忍不住會想他是不是喜歡自己？我們是不是有可能？女孩們，先別急著把男生撩妳當作喜歡，因為很多時候他們只是因為「無聊」，快來瞭解一下，男生撩妹到底在想什麼的3點真相！

1.單純只是因為「無聊」



有些男生真的很無聊，撩妹對他來說，只是當作生活中的娛樂消遣，也就是純粹吃飽太閒，沒事找事做而已。因為是打發無聊時間，所以當然不會只撩一個對象，通常是亂槍打鳥，或是將同一招用在不同類型的對象身上，順便觀察每個人的反應。

2.試探是否要進一步追妳



有些男生面對有好感，但又沒有把握能直接追的對象，在擔心會被拒絕的情況下，就會選擇用一種很像在開玩笑的方式來撩妳，這樣可以維持兩人之間有點甜蜜互動但又不會被戳破的曖昧氛圍，尤其是比較好面子的男生，更是喜歡用這招。

其實他們就是在試探妳，如果妳有給他正面的回應，他們就有信心繼續進一步進攻，但如果妳用打哈哈閃避或一副沒興趣的樣子，他們也有台階下，裝作只是在玩鬧，免去直球對決被拒絕而丟面子的狀況發生。

►閨密與男友感情超好的秘密原來是這個！

3.享受受歡迎的成就感



還有另一類男生只是為了滿足自己的優越感，想感受自己很受歡迎。當他們撩妹時成功逗笑了對方，就會覺得自己很幽默、很受歡迎，他們其實也不在意妳有沒有認真更進一步的想法，因為他們只是在享受那種「女生碰到我都很開心」「我很受女生歡迎」的成就感罷了，而且如果耍耍嘴皮子就能讓妹子們喜歡跟他相處，或因此成為人氣王，對他們來說更是額外的收穫。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App