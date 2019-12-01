迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

編輯／Emily 圖／翻攝自elandmall.com、IG@lloyd_thegift

迪士尼眾多角色中，最唯美的就是公主們啦～韓國飾品品牌LLOYD聯手迪士尼公主，推出了6款超夢幻的對戒和3款手錶，優雅質感的設計，讓女孩們超想要擁有。這個對戒系列款式偏秀氣，就算沒男友也不用擔心，可以改跟閨蜜一起戴友情戒指！

迪士尼公主聯名戒指共有6種款式，都是迪士尼裡面的人氣公主，有白雪公主、睡美人、灰姑娘、小美人魚、貝兒、長髮公主。設計簡單低調，不會過於孩子氣，但仍保有童話中的夢幻元素。

#白雪公主

白雪公主款是玫瑰金的戒指，女款中間鑲了顆方型小紅鑽，男款則有微微內凹的設計，將兩個戒指疊放在一起，可以完美結合，象徵圓滿的愛情。

#睡美人

睡美人對戒兩款造型相同，顏色是金色，往內凹的V型設計，靈感來自於睡美人的禮服領口，中間有顆白色小鑽，低調又浪漫。

#灰姑娘

灰姑娘款是銀色的，女款中間有方型白色鑽加上一顆小藍鑽，一看就能聯想到仙度瑞拉招牌的藍色禮服～男款設計比較方正，中間有白色的方型鑽。

#小美人魚

小美人魚款的樣式像海浪的波紋，顏色是玫瑰金，女款上面有一排小碎鑽，亮亮的設計戴起來特別美～男款則只有簡約的波紋設計。

#美女與野獸

貝兒款也是玫瑰金，上面有特別的野獸爪痕，爪痕中鑲了小鑽石。兩個戒指疊在一起，爪痕還能吻合！戴上就會想到美女與野獸的淒美愛情。

#長髮公主

長髮公主款是金色，交錯的設計如同長髮公主纏繞的頭髮，中間尖尖凸出，則很像頭上的皇冠。女款上面多加了一排小碎鑽，更為亮眼～

除了對戒系列，還有3款公主手錶，分別是小美人魚、白雪公主以及灰姑娘。小美人魚款是粉色的玫瑰金，上面加了代表海洋的珍珠，很適合熱愛粉紅的少女～白雪公主款是黑色皮質錶帶，錶面上有顆小紅鑽，代表故事中的毒蘋果。灰姑娘款運用了她代表性的配色，銀色的手錶上面加了白色和淺藍色小鑽，優雅又有氣質～

►女人變美秘訣

在 Instagram 查看這則貼文 로이드（@lloyd_thegift）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 上午 1:01 張貼

很多品牌也推出過迪士尼公主聯名商品，之前鐘錶品牌CITIZEN就推出過《魔髮奇緣》的聯名手錶。以金色為底，錶面上用可愛的花朵、小鑽代替數字，錶帶還掛了顆淺紫色鑽做裝飾。翻到背面暗藏玄機，可以看到長髮公主樂佩和男主角費林在小船上深情對望，背後還有滿滿天燈，馬上想起電影中的經典畫面～這麼美的錶真的好想收藏！

▲CITIZEN魔髮奇緣手錶，售價33,000日圓。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）





▲手錶背面有電影中男女主角浪漫場景的圖案。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

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