一招變美／朴信惠冷風吹頭防落髮！5招頭皮管理秘訣養出女神蓬鬆髮　

▲朴信惠一頭蓬鬆亮麗秀髮讓人羨慕，經常吹整依舊保持女神光感髮全靠私藏5招頭皮管理養髮術。（圖／翻攝朴信惠ig，以下同）

記者張毓容／台北報導

南韓女星朴信惠是近年來的韓劇女神代表，除了擁有細緻無毛孔的滑嫩美肌，她那一頭蓬鬆亮麗的秀髮更是讓人羨慕。雖然因工作需要，染燙吹整是家常便飯，但她的髮質、髮量也沒有因此變差，原來全靠私藏的一套頭皮管理養髮秘訣！想知道如何養出女神蓬鬆髮？快來看看她怎麼說。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 上午 4:14 張貼

1.很重視頭皮日常保養



朴信惠表示，身為女演員因演出角色或活動需求，經常需要染燙頭髮和用吹風機、電棒做造型，而她也知道擁有健康的頭皮才能維持豐盈亮麗的頭髮，因此她平時就很留意頭皮、頭髮的狀態，更笑說自己幾乎已成專家。

她平時在家裡就會自己做簡單的居家頭皮SPA，洗完頭後也一定會使用頭皮精華液等護理頭皮專用的保養品，長期這樣做，效果就能看得見。另外，她還會搭配飲食和皮拉提斯、有氧運動，從內外雙重管理頭皮和髮絲的健康。

2.頭皮、頭髮都要低溫對待



而說到頭皮保養，朴信惠說第一步的清潔是最重要的，一定要把頭皮清潔乾淨，她洗髮時會先用溫水沖洗，但最後她會用稍微冷一點的涼水再沖一遍，就像是幫助頭皮收斂緊緻。另外，為了避免吹風機的熱風溫度過高會傷害頭皮和髮質，她都用冷風吹頭髮，但她提醒，頭皮一定要吹乾，若常常濕著頭皮，頭皮毛孔會被堵住，很容易引起頭皮發炎和出油，對頭皮健康很不好。

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▲她曾透露自己再熱都盡量不戴帽，避免悶住頭皮無法散熱。



3.盡量少戴帽



她說自己就算是太陽很大的夏天都幾乎不戴帽子，「就我所知，身體的熱能會集中於頭皮，從頭皮上散出，如果戴帽子悶住頭，對頭皮健康不好，會更容易掉頭髮。」所以盡量不要戴帽子，以免把熱氣都悶在頭皮裡，無法散熱。

4.頭皮敏感時敷冰塊鎮定



平常這麼重視頭皮、秀髮養護的朴信惠，也還是會有頭皮不乖的時候。比如換季時，她有時會感覺頭皮變得很乾燥緊繃，她就會更留意頭皮清潔並加強頭皮保養，做好清潔和保養，就可以改善很多。她也提到，在女生生理期或壓力大的時候，頭皮會比較敏感，會特別熱，這會使髮根變得脆弱，她會拿冰塊敷頭皮，幫助降溫鎮定。

▲她很喜歡吃石榴，不僅美顏，對頭皮頭髮也很有幫助。



5.常吃石榴美肌又養髮



朴信惠特別分享自己很喜歡吃石榴，她覺得石榴對女生來說是很好的食物，因石榴含有的營養素可以促進膠原蛋白合成，還有助於血液循環，不論是對健康、臉部肌膚或對頭皮頭髮都特別好。

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