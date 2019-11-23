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金馬・時尚／楊千霈辣媽飄仙氣　粉紅珠寶呼應英文名Pink

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▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,楊千霈。（圖／攝影中心）

▲楊千霈穿LinLi Boutique代理的Dulce Celia Designs晚禮服登場，120,000元。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第10度擔任金馬獎紅毯主持人的楊千霈，今穿LinLi Boutique代理的Dulce Celia Designs晚禮服登場，她產後3個月雖然謙稱尚未瘦回理想體重46公斤，但她這身來自印度、定價120,000元高級訂製晚禮服，運用刷染色調，搭配繁複的手工刺繡與珠飾，華麗但不誇張，展現端莊的好氣質。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,劉冠廷,楊千霈。（圖／攝影中心）

▲楊千霈（右）與劉冠廷堪稱最亮眼的紅毯主持人。（圖／攝影中心攝）

LinLi Boutique主理人林莉，特別依照楊千霈的身形將禮服內裡與硬紗重新剪裁縫製，讓禮服更加輕盈，為的是讓她在主持時仍更加好活動，同時也飄仙氣，與穿cerruti 1881正裝登場的紅毯男主持人劉冠廷，堪稱最高顏質的紅毯主持人。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,楊千霈。（圖／攝影中心）

▲楊千霈禮服背面設計也相當精緻。（圖／攝影中心攝）

此次因政治因素影響金馬獎氛圍，連帶也影響國際珠寶品牌贊助意願，幾乎缺席此次金馬獎紅毯。但近幾日在台展售的巴黎訂製珠寶品牌Brigitte Ermel Paris仍力挺，為英文名為Pink的楊千霈搭配CONCERTO系列粉色摩根石玫瑰金鑲鑽耳環及戒指，以及Orientale系列的鍊式多圈鑽石手環及戒指，讓她在紅毯上閃耀動人。

▲▼楊千霈珠寶 。（圖／公關照）

▲楊千霈本戴Brigitte Ermel Paris的Concerto系列粉橘摩根石耳環及戒指（右），另搭配Orientale系列的鍊式多圈鑽石手環及戒指。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚, 楊千霈
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