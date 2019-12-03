MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤

編輯／Emily 圖／翻攝自YouTube@solarsido、IG@solar.mamamoo

韓國女團MAMAMOO前不久才帶著新專輯回歸，其中成員頌樂不只唱功超強，姣好身材更是辣到不行～為了維持好身材，到底有下什麼功夫呢？常常會在自己YouTube頻道Solarsido分享生活的頌樂，便在新影片中公布了自己的減肥菜單，這一套水果減肥餐，讓頌樂在三天內就快速減掉2公斤！

在 Instagram 查看這則貼文 SOLAR 솔라（@solar.mamamoo）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 6 日 上午 2:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 SOLAR 솔라（@solar.mamamoo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 7:22 張貼

女團明星們常為了上鏡好看，會追求在短時間內快速瘦身，因此這次頌樂公布的減肥計畫只持續三天。頌樂要執行的「決心3日水果減肥」，三餐都會搭配水果，她將早餐、午餐、晚餐要吃的東西全部寫下來並貼在門上，提醒自己要嚴格執行！

從早餐開始，頌樂先喝了一杯豆奶，再搭配半顆蘋果和一個番薯，聽起來超少，但半顆蘋果其實比想像中大，番薯也很有飽足感，煮熟、切片之後，拿出來吃很方便。

午餐配合頌樂的作息，分成兩階段來吃。午餐（1）吃了半碗玄米飯，加上一袋雞胸肉和一串康拜爾早生葡萄（Campbell Early）。

午餐（2）則是吃雞胸肉一袋搭配柿子一顆，雖然份量少少，但柿子是當季水果，多汁可口讓頌樂吃得津津有味，還開心的唱起歌來～

第一天因為行程太忙，晚到無法吃晚餐，但第二天就有確實執行晚餐食譜。晚上是繼續吃柿子搭配兩顆雞蛋，頌樂就這樣照著這個食譜，持續了三天的減肥計畫。

究竟成效如何呢？頌樂的體重從最一開始的46.5公斤，下降到44.9公斤，短短三天就瘦了將近2公斤！

減肥法果然快速又有效，雖然頌樂本來就已經夠瘦了～這種方式長期可能無法堅持，但如果有需要短期瘦身的話，可以嘗試看看水果減肥法囉！

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