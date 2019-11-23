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金馬・時尚／李千那DIOR禮服轉身有亮點　「蝴蝶肌」美炸

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▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,李千那。（圖／攝影中心）

▲李千那力挺金馬獎，黑色禮服背後有心機。（圖／攝影中心）

記者張妤瑄／台北報導

第56屆金馬獎星光大道在晚間5點30分正式拉開序幕，橫跨三金領域的35歲女星李千那，當年靠著奪下金馬最佳新演員而星運大開，今年她盛情相挺，將擔任開場引言還將獻唱，更會擔任頒獎人。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,李千那。（圖／攝影中心）

▲李千那穿DIOR早春禮服現身，亮點在身後。（圖／攝影中心）

李千娜踏上紅毯時，身穿DIOR（迪奧）2020早春度假系列禮服登場，正面看似加入今日「黑馬」行列，不過轉過身來有亮點，露出大半片美背，展現訓練有素的超美蝴蝶肌。此外，她身上的細膩彩色刺繡，頗有異過風情，為一片黑壓壓的造型加入亮點。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,李千那。（圖／攝影中心）

▲李千那透過禮服剪裁展現超美「蝴蝶肌」。（圖／攝影中心）

▲▼ 。（圖／DIOR提供）

▲▼ 。（圖／DIOR提供）

▲李千那搶先穿上DIOR 2020早春系列禮服，搭配Dior District黑色小羊皮編織短靴（NT$56,000）。（圖／品牌提供）

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李千娜梳起高聳馬尾，露出耳垂上低調點綴的亮點，39萬元的DIOR羅盤玫瑰18K白金雙面鑽石耳環閃耀細膩光采，手腕上則配有15萬8,000元的羅盤玫瑰孔雀石腕錶優雅加持。

▲▼ 。（圖／DIOR提供）

▲DIOR ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰18K白金雙面鑽石耳環，售價NT$390,000元。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／DIOR提供）

▲DIOR LA MINI D DE DIOR ROSE DES VENTS羅盤玫瑰孔雀石腕錶（19mm），售價NT$158,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚, DIOR, 迪奧, 時尚穿搭
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