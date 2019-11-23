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金馬・時尚／范少勳「格紋西裝」備戰　力拼《返校》鮮肉曾敬驊

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▲范少勳。（圖／攝影中心）

▲鮮肉男星范少勳首次以入圍者身份步上金馬紅毯，直呼「不要同手同腳就好」。（圖／攝影中心）

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金馬獎孕育許多新血，藝人范少勳以電影《下半場》入圍最佳新演員，此次首度以入圍者身份步上紅毯對上《返校》曾敬驊，他分享紅毯心得，「不要同手同腳就好。」可見緊張程度，不過穿上Vivienne Westwood西裝搭配鮮肉必備的逗號瀏海，仍是帥度逼人。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,范少勳。（圖／攝影中心）

▲范少勳對上《返校》曾敬驊，以Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝備戰，NT$63,300。（圖／攝影中心）

26歲新生代演員范少勳憑藉《下半場》角逐最佳新演員，對上呼聲頗高的《返校》曾敬驊，范少勳坦言十分緊張，「不要同手同腳就好。」此次穿著 Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝步上紅毯，俐落剪裁之中注入了經典格紋，與排扣設計相得益彰，整體造型頗有復古氣息，在眾多男星的黑色穿搭之中脫穎而出，再搭配上鮮肉男星必備的逗號瀏海，彰顯俏皮帥度。

▲第56屆金馬獎《下半場》段鈞豪、朱軒洋、范少勳。（圖／攝影中心）

▲《下半場》入圍最佳男配角的段鈞豪（左一）將會不期而遇前女友李心潔。（圖／攝影中心）

而以同片《下半場》入圍最佳男配角的段鈞豪，穿著Ferragamo黑色正裝搭配白襯衫打造正式感，融入黑色領結加以點綴，頗有熟龄男子帥氣，然而巧的是前女友李心潔在本次金馬提名「最佳女主角」，將會上演一場不期而遇，讓外界十分期待。

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第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚
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