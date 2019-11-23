金馬・時尚／溫貞菱、吳慷仁紅毯比「黑」　裸色唇妝黯淡無光

▲第56屆金馬獎演員吳慷仁、溫貞菱亮相紅毯，皆是為戲曬黑健康膚色有的比 。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金馬獎亮點除了入圍者，還有以頒獎嘉賓身份走上紅毯的吳慷仁，上回亮相金鐘才被虧是撞臉國父，這回吳慷仁膚色稍有白回幾階，換上Ferragamo淺棕色西裝搭配斯文笑容，給予入圍者們鼓勵，同樣為戲付出，曬黑不少的還有入圍最佳女配角的溫貞菱，搭配黑色削肩裙與黯淡唇色，造型稍顯無光。

▲吳慷仁以頒獎人身份換上Ferragamo淺棕色西裝打造簡約風格 。（圖／攝影中心攝）

演員吳慷仁近期為戲消瘦不少，連帶膚色也曬黑，和以往斯文形象判若兩人，此次以頒獎人身份亮相56屆金馬獎，雖然依舊頂著光頭，不過膚色比起上回亮相金鐘，已是明顯白回不少，吳慷仁剃掉鬍子換上Ferragamo淺棕色西裝，搭配簡約的灰色領帶相呼應，整體造型十分俐落。

▲同樣為戲膚色曬黑不少的演員溫貞菱，以Jason Wu黑色削肩魚尾禮服亮相金馬紅毯 。（圖／攝影中心攝）

同樣曬黑不少的還有入圍本屆金馬獎最佳女配角的溫貞菱，今晚以簡潔的Jason Wu黑色削肩魚尾禮服，搭配法國訂製珠寶品牌Brigitte Ermel Paris旗下Free Spirit主題中的TOSCA系列珠寶，溫貞菱綁起俐落優雅的包頭，露出小巧精緻的五官，不過疑似是膚色曬黑太多，相較之下唇色過於黯淡，讓整個人瞬時失去光芒。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 23 日 上午 2:20 張貼

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