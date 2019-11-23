金馬・時尚／專業評審評4美！李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

記者張妤瑄／台北報導 圖／攝影中心

第56屆金馬獎頒獎典禮今晚（11／23）登場，星光大道甫於晚間7點結束。本屆《ET FASHION》邀請知名造型師Judy啾蒂俏（周筱筑）擔任紅毯時尚評審，選出紅毯4美，分別是王淨、李千那、李心潔、姚以緹。

【第一名】王淨著澳洲設計師品牌Toni Maticevski禮服，搭配apm Monaco耳環。

Judy大讚：「王淨極簡風穿出讓人眼睛一亮的感覺，濕髮造型、髮妝與服裝搭配得最好。」讓Judy一看到王淨就認為「這就是今晚的第一名了！」果然，紅毯到了最後，王淨依舊穩坐后座。

【第二名】李千那著DIOR早春系列禮服搭配DIOR珠寶。

李千那今晚以頒獎人身份助陣，一踏上紅毯就讓人有眼睛一亮的感覺，一襲DIOR黑色禮服既夠優雅，又有獨特亮點。Judy認為：「其實她這套帶點民俗風的禮服，在紅毯上很難表現，但她駕馭得滿好的。」並誇高馬尾的髮型讓整體造型更搶眼，「尤其她是台灣三金入圍、得獎的明星，很有國際女明星的感覺，滿看好她的。」

【第三名】李心潔著DIOR早春系列搭配DIOR珠寶。

「雖然透視風有點嚇到，但滿大膽的，故意穿黑色呈現透視感。」是Judy對李心潔的講評，她認為這套民俗風禮服同樣是在紅毯較難表現的造型，但李心潔還是駕馭得很好，甜美不失性感。

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【第四名】姚以緹著White Atelier銀色亮片禮服魚尾禮服。

姚以緹是紅毯上的新面孔，本屆憑藉電影《江湖無難事》入圍最佳女配角，首次踏上金馬紅毯就用銀色禮服展現讓人眼睛一亮的風格，並登上紅毯美人排行榜。Judy表示：「雖然這件禮服的正面是比較中規中矩的設計，但背面的交叉設計，搭配她的刺青很有衝突美感。」

綜觀本屆紅毯女星的表現，Judy認為：「女生比較可惜，款式偏向極簡，還有偏休閒的款式出現。」其實反倒是男星有比較多讓人眼睛一亮的表現。