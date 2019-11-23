fb ig video ETtoday search mobile

金馬・時尚／范少勳破天荒紅毯第一帥！吳慷仁、劉冠廷簡約西裝緊追

> >

▲紅毯三帥。（圖／攝影中心攝）

▲紅毯三帥由最佳新人得主范少勳、紅毯主持人劉冠廷、頒獎人吳慷仁拿下。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金馬獎相較以往有更多新生代演員注入其中，在稍早落幕的紅毯上，《ETFASHION》請來時尚造型師「Judy Chou 啾蒂俏」評選出本次的紅毯三帥，分別由最佳新人得主范少勳、紅毯主持人劉冠廷、頒獎人吳慷仁搶前三。

第三名 吳慷仁

▲紅毯三帥。（圖／攝影中心攝）

▲頒獎人吳慷仁選擇Ferragamo淺棕色西裝，雖是中規中矩卻受好評。（圖／攝影中心攝）

吳慷仁此次以頒獎人身份走上紅毯，為戲曬黑不少的他，選擇Ferragamo淺棕色西裝，搭配簡約的灰色領帶相呼應，整體造型十分俐落。因此得到評審點評，「很多人在典禮會搭配太花反而扣分，不過吳慷仁這次發揮中規中矩，倒是給人很標準的示範。」

第二名 劉冠廷

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,劉冠廷。（圖／攝影中心）

▲最佳男配角劉冠廷以CERRUTI 1881深灰色羊毛套裝打造oversized頗受好評，唯獨內襯高齡厚度欠佳。（圖／攝影中心攝）

擔任本次金馬紅毯主持人的新面孔劉冠廷，也因《陽光普照》而入圍最佳男配角而人氣直升，此次穿著CERRUTI 1881深灰色羊毛套裝搭配同布料腰封及白色內搭，展現內斂且大氣的優雅氣質，在此次紅毯三帥成功擠進第二，評審則是認為，「oversized不太適合矮個，所以這身針對他185的身高恰到好處，不過內襯的高領可以材質再選厚一點的，因為強烈燈光下，膚色稍微被透出略有不足。」

第一名 范少勳

▲紅毯三帥。（圖／攝影中心攝）

▲范少勳穿著 Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝殺出血路奪下紅毯第一帥。（圖／攝影中心攝）

新生代演員范少勳憑藉《下半場》順利抱回最佳新演員，此次穿著 Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝步上紅毯，俐落剪裁之中注入了經典格紋，與排扣設計相得益彰，整體造型頗有復古氣息，在眾多男星的黑色穿搭之中脫穎而出，此外又以Qeelin Wulu胸針，吉祥寓意融合現代流線輪廓加持好運，評審提到「這身格紋西裝不是正常西裝版型，高領襯衫打造多層次感，再加上一般男生很少選擇的捲髮造型，多處細節加持下來，年輕又有型得到紅毯第一帥。」

▲時尚中心／金馬56,第56屆金馬獎星光大道評審。 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴 大膽曖昧吧！男人5個不經意小動作　透露出對妳有意思 全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛 晚上告白更容易成功！學會這6個戀愛小心機幫你順利脫單 青春露使用法超多人都搞錯！想要晶瑩剔透　先學會3步驟保養法 克莉絲汀史都華油頭帥度逼人　下秒再現「脱序舉動」評價兩極 熱水泡腳、梳頭　睡前做5個動作排毒加瘦身　隔天醒來美美的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面