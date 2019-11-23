金馬・時尚／范少勳破天荒紅毯第一帥！吳慷仁、劉冠廷簡約西裝緊追

▲紅毯三帥由最佳新人得主范少勳、紅毯主持人劉冠廷、頒獎人吳慷仁拿下。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金馬獎相較以往有更多新生代演員注入其中，在稍早落幕的紅毯上，《ETFASHION》請來時尚造型師「Judy Chou 啾蒂俏」評選出本次的紅毯三帥，分別由最佳新人得主范少勳、紅毯主持人劉冠廷、頒獎人吳慷仁搶前三。

第三名 吳慷仁

▲頒獎人吳慷仁選擇Ferragamo淺棕色西裝，雖是中規中矩卻受好評。（圖／攝影中心攝）

吳慷仁此次以頒獎人身份走上紅毯，為戲曬黑不少的他，選擇Ferragamo淺棕色西裝，搭配簡約的灰色領帶相呼應，整體造型十分俐落。因此得到評審點評，「很多人在典禮會搭配太花反而扣分，不過吳慷仁這次發揮中規中矩，倒是給人很標準的示範。」

第二名 劉冠廷

▲最佳男配角劉冠廷以CERRUTI 1881深灰色羊毛套裝打造oversized頗受好評，唯獨內襯高齡厚度欠佳。（圖／攝影中心攝）

擔任本次金馬紅毯主持人的新面孔劉冠廷，也因《陽光普照》而入圍最佳男配角而人氣直升，此次穿著CERRUTI 1881深灰色羊毛套裝搭配同布料腰封及白色內搭，展現內斂且大氣的優雅氣質，在此次紅毯三帥成功擠進第二，評審則是認為，「oversized不太適合矮個，所以這身針對他185的身高恰到好處，不過內襯的高領可以材質再選厚一點的，因為強烈燈光下，膚色稍微被透出略有不足。」

第一名 范少勳

▲范少勳穿著 Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝殺出血路奪下紅毯第一帥。（圖／攝影中心攝）

新生代演員范少勳憑藉《下半場》順利抱回最佳新演員，此次穿著 Vivienne Westwood 19 FW 新款西裝步上紅毯，俐落剪裁之中注入了經典格紋，與排扣設計相得益彰，整體造型頗有復古氣息，在眾多男星的黑色穿搭之中脫穎而出，此外又以Qeelin Wulu胸針，吉祥寓意融合現代流線輪廓加持好運，評審提到「這身格紋西裝不是正常西裝版型，高領襯衫打造多層次感，再加上一般男生很少選擇的捲髮造型，多處細節加持下來，年輕又有型得到紅毯第一帥。」

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