金馬・時尚／丁寧黑魔女PK呂雪鳳仙女裝　怪造型變萬聖節趴

▲丁寧向安潔莉娜裘莉的精神致敬，因此以黑魔女造型走紅毯。（圖／攝影中心攝，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今晚金馬獎紅毯上，丁寧若不說她敬佩影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）尊重、包容、多元與愛，因此向扮成「黑魔女」向她致敬，觀眾第一眼可能會誤以為頭戴角的她，不是參加金馬獎，而是參加小孩的萬聖節遊行活動；怪的不只她，角逐最佳女主角的呂雪鳳今晚的裝扮，也像《睡美人》裡的藍色仙女，兩人巧合演出同一齣《睡美人》。

▲呂雪鳳的藍色蓬裙很像《睡美人》裡的藍色仙女。

丁寧今晚穿LlNWEl couture開岔露腿禮服走紅毯，但最搶眼的還是頭上的一對角，把金馬獎當萬聖節的裝扮著實需要勇氣；女星呂雪鳳穿台灣設計師許豔玲量身訂製的藍色白點手染絲緞禮服，但蓬裙設計沒有減齡效果，反而讓人想起守護睡美人3位仙女中的藍色版，和丁寧都有萬聖節裝扮感，她特別強調為反映設計者倡導的環保理念，因此今晚零首飾登場。

▲張詩盈的裝扮像聖女貞德也像神鬼戰士造型。

加入萬聖節裝扮行列的還有抱回最佳女配角獎的張詩盈，挺9月孕肚的她穿上特設計師好友鄒佩宜設計的戰袍，雪紡洋裝搭配盔甲似細節，頗像聖女貞德或神鬼戰士的造型。

▲溫貞菱因失敗的妝感讓她看起來像健美小姐走紅毯。

而穿Jason Wu黑色削肩魚尾禮服、搭配法國訂製珠寶品牌Brigitte Ermel Paris珠寶的溫貞菱，因為戲助曬而以展現超黑膚色，竟搽帶光澤感的粉色唇膏，失敗的妝容讓她整個人看起來像競選健美小姐。