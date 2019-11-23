fb ig video ETtoday search mobile

金馬・時尚／丁寧黑魔女PK呂雪鳳仙女裝　怪造型變萬聖節趴

> >

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,丁寧。（圖／攝影中心）

▲丁寧向安潔莉娜裘莉的精神致敬，因此以黑魔女造型走紅毯。（圖／攝影中心攝，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今晚金馬獎紅毯上，丁寧若不說她敬佩影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）尊重、包容、多元與愛，因此向扮成「黑魔女」向她致敬，觀眾第一眼可能會誤以為頭戴角的她，不是參加金馬獎，而是參加小孩的萬聖節遊行活動；怪的不只她，角逐最佳女主角的呂雪鳳今晚的裝扮，也像《睡美人》裡的藍色仙女，兩人巧合演出同一齣《睡美人》。

▲▼第56屆金馬獎《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳。（攝影中心）

▲呂雪鳳的藍色蓬裙很像《睡美人》裡的藍色仙女。

丁寧今晚穿LlNWEl couture開岔露腿禮服走紅毯，但最搶眼的還是頭上的一對角，把金馬獎當萬聖節的裝扮著實需要勇氣；女星呂雪鳳穿台灣設計師許豔玲量身訂製的藍色白點手染絲緞禮服，但蓬裙設計沒有減齡效果，反而讓人想起守護睡美人3位仙女中的藍色版，和丁寧都有萬聖節裝扮感，她特別強調為反映設計者倡導的環保理念，因此今晚零首飾登場。

▲▼第56屆金馬獎頒獎典禮,張詩盈。（圖／攝影中心）

▲張詩盈的裝扮像聖女貞德也像神鬼戰士造型。

加入萬聖節裝扮行列的還有抱回最佳女配角獎的張詩盈，挺9月孕肚的她穿上特設計師好友鄒佩宜設計的戰袍，雪紡洋裝搭配盔甲似細節，頗像聖女貞德或神鬼戰士的造型。

▲吳慷仁、溫貞菱 。（圖／攝影中心攝）

▲溫貞菱因失敗的妝感讓她看起來像健美小姐走紅毯。

而穿Jason Wu黑色削肩魚尾禮服、搭配法國訂製珠寶品牌Brigitte Ermel Paris珠寶的溫貞菱，因為戲助曬而以展現超黑膚色，竟搽帶光澤感的粉色唇膏，失敗的妝容讓她整個人看起來像競選健美小姐。

關鍵字：

第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚, 丁寧, 呂雪鳳, 溫貞菱, 黑魔女, 睡美人
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

金馬・時尚／專業評審評4美！李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬・時尚／專業評審評4美！李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬・時尚／姚以緹亮片裝強撞楊千霈　S身形狠甩辣媽一條街

金馬・時尚／姚以緹亮片裝強撞楊千霈　S身形狠甩辣媽一條街

金馬・時尚／王淨裹白床單上陣　比大隻佬進步一些了

金馬・時尚／王淨裹白床單上陣　比大隻佬進步一些了

金馬・時尚／張詩盈挺9月孕肚現身　台灣設計師操刀展現力與美　 金馬・時尚／楊千霈辣媽飄仙氣　粉紅珠寶呼應英文名Pink 金馬・時尚／李千那DIOR禮服轉身有亮點　「蝴蝶肌」美炸 金馬・時尚／范少勳「格紋西裝」備戰　力拼《返校》鮮肉曾敬驊 金馬・時尚／「最美星二代」陳昭榮女兒露美肩秀纖腰　全身黑依舊亮眼 金馬・時尚／溫貞菱、吳慷仁紅毯比「黑」　裸色唇妝黯淡無光 金馬・時尚／范少勳破天荒紅毯第一帥！吳慷仁、劉冠廷簡約西裝緊追

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面