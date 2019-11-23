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金馬・時尚／「ET FASHION網友評紅毯」揭曉！吳慷仁第一帥、謝盈萱褲裝殺出血路

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▲吳慷仁、謝盈萱 。（圖／攝影中心攝）

《ETFASHION》邀請IG網友們共同票選出紅毯最帥、最美，結果熱騰騰出爐。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金馬獎紅毯在稍早落下帷幕，《ETFASHION》這回特別在IG網友見證下，由超過6000名粉絲以10分至7分為標準，共同票選出紅毯最帥以及最美，結果終於出爐，他們分別以231分、328分奪得寶座。

# IG網友票選紅毯最帥 吳慷仁 231分

▲吳慷仁、謝盈萱 。（圖／攝影中心攝）

▲吳慷仁身穿Ferragamo淺棕色西裝，即便為戲曬黑不過整體搭配頗有亮點奪得最帥。（圖／攝影中心攝）

《ETFASHION》這次讓IG粉絲票選出紅毯最帥，結果由吳慷仁毫無懸念奪下第一名寶座，距離第二帥《返校》鮮肉曾敬驊高出了40分的差距，吳慷仁此次以頒獎人身份步上紅毯，身穿Ferragamo淺棕色西裝，雖然因戲曬黑不少，不過淺色格紋設計在今晚男星普遍黑西裝的沉悶表現下頗有亮點，加以俐落光頭與暖男微笑，因此由網友見證獲得最帥實至名歸。

# IG網友票選紅毯最美 謝盈萱 328分

▲吳慷仁、謝盈萱 。（圖／攝影中心攝）

▲最佳女主角頒獎人謝盈萱以帥氣褲裝脫穎而出，奪得網友一致公認紅毯最美 。（圖／攝影中心攝）

謝盈萱在本次金馬作為最佳女主角頒獎人來勢洶洶，以一襲Stella McCartney 2019秋冬經典連身褲裝搭配Vivienne Westwood 漆皮土星裝飾高跟鞋，整體造型俐落之餘成功穿出個人風格，不被禮服埋沒，露出白皙肩頸線條遊走於性感和氣質之間，且搭配乾淨的齊肩短髮顯得朝氣不少，最後成功在《ETFASHION》網友票選之下，以328分的高票當選紅毯最美。

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關鍵字：

第56屆金馬獎, 第56屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚
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