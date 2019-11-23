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金馬・妝髮／李心潔、李千那有特色最美　王淨、楊千霈可惜都「缺一點」

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▲金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美。（圖／攝影中心）

▲今年紅毯妝髮造型，「雙李」李心潔、李千那同獲最美，「學姊」王淨和楊千霈都略為可惜。（圖／攝影中心，以下同）
記者張毓容／台北報導

第56屆金馬獎星光大道已完美落幕，女星比美廝殺不僅比服裝，妝容髮型也缺一不可。這次《ET FASHION》找來人氣彩妝造型師王盈喬來講評本屆金馬獎紅毯妝髮造型，久違的金馬影后李心潔和李千那獲選最美，而三金紅毯御用主持人楊千霈和「學姊」王淨美則美矣，但都有略為可惜之處，被列為遺珠之憾。

▲金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美。（圖／攝影中心）

李千那：妝髮很時髦、有個人特色

曾奪下金馬最佳新演員的影視歌三棲女星李千那，今年熱情相挺金馬，擔任開場表演嘉賓及頒獎人，而紅毯上以Dior迪奧2020早春度假系列禮服大秀美背的她，妝髮造型也獲得肯定。盈喬老師稱讚她的妝感很時髦，很有個人特色：「有別於一般出席這種盛會典禮大家會選擇的亮眼唇色，她使用帶點土色調的唇彩，搭配整體妝感，看起來很時髦，另外她的馬尾造型也搭配的很好，很特別，不是那種很制式化的晚宴造型，個人丰采很濃厚。」

▲金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美。（圖／攝影中心）

李心潔：恰到好處，有清新感又有氣質

好久不見的李心潔今年以電影《夕霧花園》入圍金馬影后，今日以一襲純白蕾絲鏤空洋裝踏上紅毯，讓黑色內搭若隱若現，讓人眼睛大吃冰淇淋，性感又清新。而今年43歲的她，狀態維持超好，妝髮造型也獲評非常適合她，「雖然髮型、妝感乍看很中規中矩，但是搭配服裝就讓整體很和諧，很適合她，看起來有清新的感覺。因為服裝有點性感，如果妝感過於濃重，容易會顯得有俗感，但她今天的妝感就是恰到好處，多了清新感又有氣質。」

▲金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美。（圖／攝影中心）

楊千霈：妝感很美，但髮型略微可惜

身為三金紅毯主持人專業戶的楊千霈，今日身穿LinLi Boutique代理的Dulce Celia Designs晚禮服登場，薄紗深V大秀好身材的她，妝容被讚很美，但髮型略微可惜，「她的妝容很美，整個立體感、眼睛的深邃度都有出來，但又不會有濃艷的感覺，但髮型有點可惜，線條感不夠，搭配這套禮服整體造型顯得過於溫柔婉約，沒有氣勢。」

▲金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美。（圖／攝影中心）

王淨：唇色太安全，缺乏亮點

以電影《返校》入圍最佳女主角的「學姊」王淨，今晚選穿選穿澳洲設計師品牌Toni Maticevski白色斜肩禮服登場，事前特地瘦身4公斤的她，比起金鐘獎顯得更有仙氣，妝髮看似沒問題，但唇色有點太安全過於可惜，「她穿著全白禮服，白色面積很大，加上很簡單的妝容和髮型，整體造型看起來略顯單調。若口紅換成比較大氣的紅唇，或是更強調臉形輪廓，就能讓整個造型更有亮點，也更俐落大氣一點。」

▲時尚中心／金馬56,第56屆金馬獎星光大道評審。 

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關鍵字：

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