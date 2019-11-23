金馬・時尚／劉冠廷「全身紅」奏效奪下男配角　與納豆提前慶聖誕

▲劉冠廷換上喜慶的「全身紅」果真奏效，憑藉《陽光普照》奪下最佳男配角。（圖／金馬執委會提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著第56屆金馬獎紅毯劃下句點，頒獎典禮陸續傳開摘金喜訊，劉冠廷結束紅毯主持人身份，換上喜慶的「全身紅」果真奏效，憑藉《陽光普照》奪下最佳男配角，不經讓人聯想到在本次穿著墨綠色西裝的納豆，兩人滿滿的聖誕感超喜慶。

▲劉冠廷以 Berluti 冬季系列演繹紳士帥度。（圖／攝影中心攝）

劉冠廷在電影《陽光普照》裡飾演令人不寒而慄的流氓，戲外可謂反差萌，在本次金馬獎扛下紅毯主持人身份令眾人眼睛一亮，而後在頒獎典禮上回歸演員身份，換上全身紅的穿 Berluti 冬季系列，腳踩 Stellar Edge 皮革休閒鞋，運用其鑽石結構切面的鞋楦造型，時尚之餘頗有雅痞風格，紅色西裝果真奏效，順利摘下最佳男配角。

▲上回金鐘紅毯男星不約而同換上墨綠西裝，劉以豪、張軒睿擠進前三帥。（圖／攝影中心攝）

比起上回金鐘紅毯，男星們不約而同選擇墨綠西裝，劉以豪以CERRUTI 1881綠色純羊毛西裝，搭配黑色領結現身，小鮮肉張軒睿也走墨綠風，穿著Paul Smith西裝，將具有挑戰性的綠色絨布駕馭得恰到好處，奪下金鐘第一帥。相較起來本次典禮內則少見墨綠色，唯有納豆以整體俐落剪裁的綠色西裝，搭配黑色領結以及高帽彰顯紳士風格， 遺憾的是在紅毯上因身高因素慘被埋沒稍顯可惜。

▲本次金馬納豆以墨綠西裝走上紅毯，不料因身高因素慘被埋沒。（圖／金馬執委會提供、翻攝自friday影音）

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