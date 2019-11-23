金馬・時尚／個人意見驚呼吳慷仁從國父變印尼富商　李心潔門簾後晾內衣

▲第56屆金馬獎紅毯讓知名評論家「個人意見」笑說突破自己，是史上最快完成的紅毯文章。（圖／攝影中心，以下同）



時尚中心／台北報導

知名評論部落客「個人意見」時常針對各大頒獎典禮的明星紅毯造型進行評論，其精闢的獨到見解總是讓廣大網友期待不已，而今年金馬獎星光比起往年雖然略為暗淡，但他也沒有缺席，依然完成評論甚至突破自己，笑說「這篇是有史以來最快完成的紅毯文章。」其中依舊不少犀利評論讓人噗疵一笑，比如上次金鐘獎被評為「夏威夷國父」的吳慷仁今日變為印尼橡膠園富商，久違的金馬影后李心潔像是門簾後晾內衣，而致敬黑魔女的丁寧則讓人覺得「菱角產季要過了？」

楊千霈：小籠包墊布色＋阿米巴原蟲



今年在文章開頭他更難得一見的來個溫馨喊話「我們是一個自由的地方，來不來都不會實際上怎樣，請大家不要譴責應該來卻沒來的明星，也請大家給出席的明星掌聲鼓勵」，但溫馨持續不了多久，他話鋒一轉換上平常犀利的語調，立刻評論起紅毯主持人楊千霈禮服猶如「小籠包墊布色」，上面還有阿米巴原蟲的圖案，更笑稱要呼叫衛生檢查！

李千娜：九族文化村表演服裝？



而紅毯造型頗受好評的李千那，個人意見先稱讚看到她出場「我對紅毯的時尚度是有期待的」，衣服精緻、短靴有個性，但冷靜下來想想「這也可以是九族文化村的表演服裝。」

呂雪鳳：根本是「藍瘦香菇」



資深女演員呂雪鳳今天身穿一襲藍色圓點不對稱設計禮服出席，卻讓個人意見腦中浮現起一個過時的詞：「藍瘦香菇」。

吳慷仁：從國父變為橡膠園富商



先前金鐘獎時被形容為「在夏威夷的國父」的吳慷仁，今日現身剃掉鬍子、稍微白了一點的他，則讓個人意見認為「國父從夏威夷回來了，他現在是印尼開橡膠園的富商。」而且更表示他不間斷地在紅毯上以不同的角色出現，實在令人相當期待。

丁寧：菱角產季快過了



今天為了致敬安潔莉娜裘莉而頂著一頭黑魔女造型踏上紅毯的丁寧，則讓個人意見第一眼就想到「「菱角的產季是不是快過了？」

李心潔：門簾後晾了一套黑色內衣



金馬影后李心潔今天一席純白蕾絲鏤空洋裝，讓人眼睛大吃冰淇淋，但個人意見卻直呼「白色門簾不是一個好主意，而內搭的黑色內衣則更加顯得不合理」，他認為這個造型如果是上了年紀的貴婦在泳池畔手持上面有大鳳梨的調酒是可以的，但在攝影燈光下就猶如「洗好衣服把門簾晾了然後後面還晾了一套黑色的內衣。」

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