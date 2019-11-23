金馬・時尚／柯佳嬿頒獎才現身　「高雅圖騰風」對尬李千那彩色狂野

▲柯佳嬿擔任頒獎人，但沒走紅毯，將光環留給入圍者。（圖／金馬執委會提供）



記者張妤瑄／台北報導

第56屆金馬獎頒獎典禮現正進行中，前來擔任頒獎人的柯佳嬿，與演藝事業橫跨三金獎項的李千那，在頒獎時皆選穿印花禮服，前者走高雅氣質風格，後者兩件式造型在印花表現上超狂野，與李千那的紅毯造型相比略顯遜色一些。

▲柯佳嬿、李千那頒獎時都穿著「印花禮服」 。（圖／金馬執委會提供、經紀公司提供）



柯佳嬿選擇將所有光環留給入圍者，未現身星光大道，直到典禮開始，她才穿著英國品牌Marchesa Notte禮服站上頒獎舞台，她白皙的肌膚與白底印花禮服相得益彰，正式且高雅，且仍保有她親切甜美的個人風格。

執得一提的是這件禮服在下半身採不規則兩層式裙襬設計，有修飾柯佳嬿過於骨感身材的效果。

▲柯佳嬿的禮服在下半身有雙層設計，裙襬的份量感修飾她過於骨感的身材。（圖／金馬執委會提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

李千那今晚共換穿3套服裝，踏上紅毯時的DIOR早春系列禮服，民俗風細節她駕馭得非常好，輕鬆奪下紅毯第二美。

▲李千那踏上星光大道時，穿著DIOR早春系列禮服，並輕鬆拿下紅毯第二美。（圖／攝影中心）



頒獎典禮一開場，李千那擔任開場表演嘉賓，她穿上白色旗袍配珍珠項鍊，復古風格很有古典美；擔任頒獎嘉賓時，她穿上早春系列黑色Bar Jacket搭配金銀錦緞長裙，與外套上的印花互相呼應，黑外套雙袖上的印花加上裙上的大片印花，五彩斑斕的金屬光色澤，在顏色與圖騰的表現上，顯得十分狂野。

▲李千那擔任開場表演嘉賓與典禮頒獎嘉賓，頒獎時穿著DIOR早春系列。（圖／經紀公司提供）



▲李千那開場表演時，穿白色旗袍展現古典風格。（圖／金馬執委會提供）