金馬・時尚／李心潔頒獎化身最美空姐　性感內搭和紅毯同一套

▲李心潔和是枝裕和擔任金馬第56屆頒獎人。（圖／金馬執委會）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第56屆金馬獎李心潔超忙，不只入圍最佳女主角還身兼典禮頒獎人，才以透視蕾絲米色洋裝驚豔紅毯後，立馬換上DIOR刺繡薄紗長洋裝化身最美頒獎人，從清新轉換為民俗華麗風，隱約露出內在美，細看似乎和紅毯的內搭是同一套。

▲李心潔在金馬典禮化身最美頒獎人。（圖／金馬執委會）

▲乍看細節花色真的撞衫新航空姐。（圖／翻攝自新加坡航空FB）

李心潔在頒獎典以上，換上第二套要價99萬的DIOR薄紗刺繡洋裝，近看盡是細節，特殊的裙襬剪裁使她的比例更好，但有網友發現這套洋裝花色，乍看很像新航空姐。

▲DIOR 黑色薄紗刺繡長洋裝，990,000元。（圖／品牌提供，以下同）

話題不只如此，她洋裝裡面內搭的內在美更是紅毯同一套。為了呼應民俗風服裝，她則搭配MY DIOR黃金耳環，項鍊和手環更是選擇ROSE DES VENTS羅盤玫瑰流蘇型款式，多層次配搭更顯年輕感。

▲MY DIOR 黃金耳環，235,000元。

▲ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰流蘇型吊飾黃金項鍊，2,700,000元。

▲ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰流蘇型黃金手鐲 ，1,850,000元。

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