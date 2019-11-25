秋冬必備6款保濕底妝，秒get潤澤水光！根本乾肌、卡粉人神救星

▲秋冬最怕底妝乾巴巴卡粉又顯紋，挑選合適的保濕型底妝就能擁有水潤美肌。（圖／翻攝IG @esteelauderkr、@hyunah_aa）

記者張毓容／綜合報導

秋冬氣候冷颼颼，肌膚乾燥缺水已是常態，但肌膚一乾，粉底卡卡不好上，還脫屑卡粉樣樣來，更可怕的是，沒過多久小乾紋、眼下細紋都跑出來見客，美肌不成反而顯老。好在近來許多品牌都有推出適合秋冬的保濕型粉底，尤其以下6款被推為乾肌神救星的好評底妝一定要準備起來，一抹能就水潤保濕又發光，讓妳底妝秋冬不再乾巴巴。

雅詩蘭黛 粉保濕訂製粉底精華，SPF20/PA+++，NT$2,050；服服貼貼拉提粉底刷，NT$1,700。

被網友激推為「乾肌救星」的雅詩蘭黛粉保濕訂製粉底精華，今年一推出就熱賣到擠進粉底熱銷前3名，在大陸和新加坡更拿下熱賣冠軍寶座！內含83%高濃度保濕精萃，一抹爆水且全天候保濕，加上高延展性和服貼度，輕鬆打造完美潤澤水光肌，在小紅書上被封為為秋冬必囤的神級保濕粉底。

今年12月更加碼推出限量「服服貼貼拉提粉底刷」，針對人體工學與臉部輪廓設計，搭配粉保濕粉底使用，刷上底妝同時緊緻臉部肌膚，輕鬆上妝擁有服貼完美妝容

嬌蘭 24K純金光粉底液，30ml，NT$3,550。



有「貴婦級底妝」之稱的嬌蘭24K純金光粉底液，今年將妝效和成分大升級，連同瓶身都換上金色新衣，採用24K純金光雙面粒子，可在肌膚上呈現一層光暈，輕盈水潤的質地能24小時高遮瑕、長效保濕，一抹立即有“金”緻奶油肌。

►閨蜜底妝超美超透亮的秘密原來是這個！

LUNASOL 水潤光粉霜，30g，NT$2,200。



日系底妝一向強調清透、自然感，LUNASOL新推出的水潤光粉霜就是代表之一，融合3種光感各異的油質粉霜，能形成均勻的水光遮瑕膜，完美服貼在肌膚上，呈現光澤與透明感滿溢的水潤光澤肌。

Bobbi Brown 高保濕修護精華粉底，SPF40/PA+++，NT$2,400。



大名鼎鼎的「冬蟲夏草粉底」原本就是許多乾皮人愛用的保養光澤型粉底，今年Bobbi Brown把冬蟲夏草粉底再升級，運用獨家「冷凝萃技術」，低溫融合超細緻粉體與高活性保養精華，連瓶身也進化，改為按壓式設計使粉底保鮮效果更好，使用也更便利，讓上妝就像在保養，肌膚更水潤澎亮。

Pony Effect 懶美保濕無瑕zz霜，SPF40/PA++，40g，NT$1,200。



南韓「美妝大神」Pony今年冬天再度打造底妝神物，從名字就知道是一款超適合懶女孩的All in One底妝，一瓶兼具保濕、防曬、隔離、潤色、遮瑕、毛孔柔焦與持妝等功效，絲滑半奶霜乳液質地，保濕清透、具備高延展性，用雙手也能一抹快速完妝，擁有展現彈潤發光美肌。

媚比琳 FIT ME水光奇蹟粉底液，NT$400。

在Dcard、Ptt美妝版上擁有超多好評的媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液，擁有超齊全12色號和媲美專櫃級的妝感，高CP值被稱為開架底妝王。今年秋冬將FIT ME全系列瓶蓋換上押頭設計，並引進眾多美妝部落客狂敲碗的「水潤保濕版FIT ME」水光奇蹟粉底液，添加豐富保濕成分，上妝同時替滋潤肌底，創造水感、保濕輕裸妝。

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