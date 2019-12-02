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處女座找Mr.Right也龜毛　4星座享受單身，完美才想愛

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▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲我單身，我渴望愛情，但我不隨便戀愛。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

或許有些人急於尋找屬於自己的桃花，但卻有一部份的人是抱著「單身萬歲，不隨便戀」的心態。12星座中有4個星座特別推崇這種想法，能耐得住寂寞、樂於單身、享受一個人的生活，只求找到能長長久久牽手的人。

來看看哪些星座認為「天長地久、值得等待」吧！其中處女座的完美主義仍延伸到「尋愛」上，不找到完全完美的人，可是不會把自己輕易交付到別人手中

水瓶座
挑選伴侶對水瓶來說是很有原則性的，絕對不因為「寂寞」而隨便找個對象湊合著過。堅信美好的愛情值得等待，即使單身很久也願意堅持，畢竟要「天長地久」可是更長的一段時間呢！

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲水瓶座絕不找人湊合著過。（圖／翻攝PEXELS）

處女座
對愛情有很多條件上的堅持，外表、身高、收入、品行，一堆零零總總的條件加加減減下，才能過得了自己心裡那關。沒有遇見「一切完美」的對象之前，忍受不了寂寞也得繼續堅持下去，畢竟這麼做是為了已經在路上的那位Mr.Right。

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲找到完美對象之前，處女座寧願一個人過。（圖／翻攝PEXELS）

摩羯座
一個人的生活，對你而言很簡單！一個人的日子代表自由，也代表快樂，更不需要為了另一半而改變自己，只是即使這樣也依然期待愛情，依舊相信在未來的某一天能遇見「對的人」。

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲一個人生活很簡單、很自由，但兩個人應該也有兩個人的樂趣，摩羯座靜靜的等待對的人。（圖／翻攝PEXELS）

巨蟹座
嚮往家庭的安定，家中的成員當然重要，但還沒遇見能讓自己心靈安定的對象之前，一個人生活也挺安全、也安心自在的。因此，遇到讓自己安心，能舒適在家鬼混的對象之前，裝也會裝出「我一個人也很好」的模樣。

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲能在對象身上找到安定感，是巨蟹座最渴望的愛情。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

星座, 愛情, 兩性, 戀愛, 男朋友, 女朋友, 另一半, 擇偶, 對的人
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