懂得拒絕別人、被罵也沒差　5點讓妳往「職場女強人」邁進

▲就算妳認為自己不夠好，但努力生活的妳，在其他人心目中早已是個優秀的「成功女性」了！（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



編輯／Rose

忙於工作、戀愛、生活，總認為自己不夠好，離心中完美的形象還有一大截差距，但妳認真生活的模樣，其實在不少人心中早已是最美、最優秀的了。即使妳認為自己不夠好，但早就有人默默把妳視作「成功女性」的代表，請別低估自己了！

▲別低估自己，相信自己妳比自己想像中還優秀！（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



工作上，被罵了勇於說聲「對不起」，虛心學習當作教訓，一步步壯大自己的能力。感情上，即使前一晚跟男友吵架，在工作上、生活上的表現仍不失常。獨立、懂得對自己好，在各方面妳就是出色的代表。

【1】工作上被罵了也虛心接受，當做一次學習，改變之後下一次會更好。

▲被罵有什麼，誰不會被罵？下次改過來就好。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



初入職場時，被主管念一下就介意好久，甚至想哭，或是轉過身後在背後狂罵主管洩恨。長大後，妳才發現這完全沒必要，公事公辦，做錯事就爽快道歉，學個教訓，未來的妳會更強大。

【2】懂得拒絕。

▲別虧待自己，不想做就勇敢拒絕。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



不虧待自己，現在的妳知道自己要什麼、不要什麼，以前會不好意思拒絕人，現在的妳知道，不要勉強自己，勇於拒絕比心不甘情不願的幫忙更好。

【3】不開心的情緒，不影響日常。

▲就算心裡有一點小情緒，也不失態。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



即便前一晚跟男友吵架，情緒還沒有恢復正常，但面對日常、面對工作仍用平常心，就事論事就好。

【4】每分每秒都在充實自我。

▲隨時學習，壯大自己。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



妳知道該如何壯大自己，不停地學習就是最好的方法，下班後妳利用時間學習額外技能，也利用時間努力運動，把握每一分每一秒，讓妳活得更漂亮。

【5】感謝過去的自己，感謝現在擁有的一切。

▲感激自己的過去與未來，以後會變得更加完美。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）



身為一名獨立自主的現代女性，妳感謝過去不斷努力的自己，也感謝靠自己贏得的生活。未來，妳只會更好不會更差。