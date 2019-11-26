fb ig video ETtoday search mobile

懂得拒絕別人、被罵也沒差　5點讓妳往「職場女強人」邁進

> >

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲就算妳認為自己不夠好，但努力生活的妳，在其他人心目中早已是個優秀的「成功女性」了！（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

編輯／Rose

忙於工作、戀愛、生活，總認為自己不夠好，離心中完美的形象還有一大截差距，但妳認真生活的模樣，其實在不少人心中早已是最美、最優秀的了。即使妳認為自己不夠好，但早就有人默默把妳視作「成功女性」的代表，請別低估自己了！

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲別低估自己，相信自己妳比自己想像中還優秀！（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

工作上，被罵了勇於說聲「對不起」，虛心學習當作教訓，一步步壯大自己的能力。感情上，即使前一晚跟男友吵架，在工作上、生活上的表現仍不失常。獨立、懂得對自己好，在各方面妳就是出色的代表。

【1】工作上被罵了也虛心接受，當做一次學習，改變之後下一次會更好。

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲被罵有什麼，誰不會被罵？下次改過來就好。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

初入職場時，被主管念一下就介意好久，甚至想哭，或是轉過身後在背後狂罵主管洩恨。長大後，妳才發現這完全沒必要，公事公辦，做錯事就爽快道歉，學個教訓，未來的妳會更強大。

【2】懂得拒絕。

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲別虧待自己，不想做就勇敢拒絕。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

不虧待自己，現在的妳知道自己要什麼、不要什麼，以前會不好意思拒絕人，現在的妳知道，不要勉強自己，勇於拒絕比心不甘情不願的幫忙更好。

【3】不開心的情緒，不影響日常。

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲就算心裡有一點小情緒，也不失態。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

即便前一晚跟男友吵架，情緒還沒有恢復正常，但面對日常、面對工作仍用平常心，就事論事就好。

【4】每分每秒都在充實自我。

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲隨時學習，壯大自己。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

妳知道該如何壯大自己，不停地學習就是最好的方法，下班後妳利用時間學習額外技能，也利用時間努力運動，把握每一分每一秒，讓妳活得更漂亮。

【5】感謝過去的自己，感謝現在擁有的一切。

▲談判官。（圖／翻攝電視劇談判官微博）

▲感激自己的過去與未來，以後會變得更加完美。（圖／示意圖／翻攝電視劇談判官微博）

身為一名獨立自主的現代女性，妳感謝過去不斷努力的自己，也感謝靠自己贏得的生活。未來，妳只會更好不會更差。

關鍵字：

人生, 職場, 日常, 戀愛, 情緒, 工作, 女性, 獨立, 情感
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面