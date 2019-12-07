快Tag閨蜜！幫妳將12句感謝說出口　「謝謝妳在失戀時陪我」

▲人生中有很多時刻，妳身邊都是跟這群閨蜜一起度過的。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



編輯／Rose

長大後，開始能了解「朋友在精不在多」這句話，雖然維持良好的人際關係依舊很重要，交友廣闊不是不好，但能稱得上「閨蜜」的不外乎那幾個人，所有生活上遇到的事，不管好的、壞的、開心的、難過的，妳都想第一時間告訴他們，不論妳身旁的另一半換了幾個人，閨蜜卻是永遠不變的。

▲朋友在精不在多，身邊有這些好姐妹們真的是很令人感謝的事。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



一起度過了那麼多時間，沒辦法當面對閨蜜說出的感謝小語，就用這12句話來謝謝她們一直以來的陪伴，快Tag姐妹們，告訴她們妳其實很感謝「身邊有妳」吧！

【1】謝謝妳總是包容我

明明知道是妳的地雷，有時候脾氣上來，也忍不住踩下去，傷了妳後，妳生氣了一下，卻總是會原諒我，包容我當時的情緒。我想，真正的友情就是這樣的吧！即使有摩擦，也不會放棄彼此。

▲不管我們有多少摩擦，我知道最後妳都會原諒我。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【2】謝謝妳讓我變開心

生活中難免有說不上來的「低落期」，每當這時候妳就拉著我一起出門，即使無法立刻相約，也一定講上電話，隨便亂聊，心情就不知不覺的好了起來。

▲跟妳在一起，自然而然就會開心起來。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【3】謝謝妳跟我一樣奇怪

因為頻率對到，所以我們成了朋友，謝謝妳陪我一起在KTV唱老歌、吃加糖薯條、玩COSPLAY，不管別人說有多怪，我們總是玩在一起。

▲頻率一樣的我們，總是能一起做很多奇怪的事情。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【4】謝謝妳不會批評我貶低我

不管我做任何決定，妳總是默默支持，而不會用不好的言語打擊我、看輕我甚至貶低我，讓我能放心地把心裡的想法坦白說出。

▲妳不會批評我，讓我能勇於把心底真實的想法說出來。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【5】謝謝妳為我創造這麼多美好回憶

我們一起旅遊，一起吃遍所有人氣美食，所有美好的回憶，都有妳在。

▲生命中所有美好的回憶，都有妳在。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【6】謝謝妳總是對我誠實

買衣服逛街時，一定要有妳在，因為妳總能對我說出這件衣服適不適合我，是我荷包的最後一道防線。拍照的時候角度不對，顯得太胖，妳也一定第一時間說出來，再一起拍張漂亮的。

▲我知道妳永遠都會對我誠實。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【7】謝謝妳在我好的時候、壞的時候都陪著我

當我遇到人生低谷，離職失戀，妳總是陪著我一起瘋，開導我人生總是有高有低，工作、男友再找就好。

▲我知道我就算失戀，還有一個妳在身旁。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【8】謝謝妳明明不便卻能盡量配合我

雖然妳的工作是排班制，但是當我需要時，妳一定義無反顧調班排開，為了我兩肋插刀。

▲只要我需要，妳還是會從工作中衝過來幫我。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【9】謝謝妳總是想到有個我

工作上遇到鳥事，第一時間Line我，告訴我發生什麼事。被求婚了，也第一時間Line我，跟我說妳的喜訊，將我排在心頭第一位。

▲謝謝妳總是能想到我，無論發生什麼事，都想第一個告訴我。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【10】謝謝妳保護我

我在夜店喝茫的時候，妳在我身邊看著我，不讓我被莫名其妙的人帶走，雖然一起瘋，但在我喝太多時，妳就會開始節制，只為了清醒的保護我。

▲我知道妳永遠是我的靠山，會第一時間衝出來保護我。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



【11】謝謝妳坦白告訴我哪裡做錯了，並教我如何改進

人總會任性，跟男朋友冷戰，但在妳聽了來龍去脈後，雖然在男友面前站在我這邊，卻偷偷告訴我實際上是我太任性了，下次別為了這種事跟男友冷戰。

▲耍任性跟男友冷戰了，雖然妳會站在我這邊，但妳會私底下跟我說不該這麼做。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）



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【12】謝謝有妳

謝謝我認識了妳，我們一起度過那麼多美好時光，謝謝因為有妳，讓我的生活那麼精彩開心。

▲謝謝讓我遇見妳，成為好閨蜜。（圖／翻攝今生是第一次tvN官網）

