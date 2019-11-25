fb ig video ETtoday search mobile

BV網美風咖啡店全球首間在大阪　時尚粉絲絕對必朝聖

> >

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BV全球首間咖啡店開在日本大阪。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

近年來，時尚結合「食尚」的例子在時尚圈數不勝數，藉由單價低的「食尚」風格吸引年輕消費者，得以將觸角觸及年輕客層，讓品牌們無不躍躍欲試。甫藉由新任創意總監Daniel Lee新鮮設計改頭換面的義大利精品BOTTEGA VENETA（BV），近期也在日本開幕首家咖啡店，網美感畫風勢必創造「朝聖」人潮！

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲Bottega Cafe與精品店相連，穿過店內就能直達網美感咖啡店。（圖／品牌提供）

BV全球首家咖啡店座落在大阪阪急百貨男士館，穿過精品店能直通Bottega Cafe，17坪大小的咖啡店雖說不大，但卻從威尼斯大理石打造的Palladiano水磨石地板，開始給人完全不一樣的氛圍。從這刻起，網美們手機就要開始準備好，因為每一處都超好拍。

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲威尼斯大理石打造的Palladiano水磨石地板，與相隔的精品店裝潢呈現完全不同的風格。從這一步開始，踏進咖啡店中直接將心情轉換為品嚐下午茶的愜意感。（圖／品牌提供）

霓虹燈牌意外的讓人有一種置身夜晚酒吧的放鬆感，BOTTEGA藍、黃為空間注入鮮明的色彩，標誌性的intrecciato編織圖案在皮編座椅上展現高級質感。玻璃牆後的綠色植栽注入一抹大自然氣息，自然光透過菱格玻璃窗灑落室內，坐在這邊一下午能讓人感到全然的放鬆。

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲霓虹燈牌、飽和黃與藍色調，全都將咖啡店塑造成與精品店截然不同的風格。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

重點是，情侶一起逛街時，逛累的人就在這享受寧靜時光，讓另一半能好好逛，超時尚的「男友區」或「女友區」，讓兩人都能安心休息、安心逛。

▲BOTTEGA VENETA咖啡店。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲店內供應以傳統義大利主食為靈感設計的菜肴，並備有各式茶飲與葡萄酒，其中葡萄酒全都來自品牌發源地「威尼托」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, 咖啡店, 大阪, 阪急百貨, Daniel Lee
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面