BV網美風咖啡店全球首間在大阪　時尚粉絲絕對必朝聖

▲BV全球首間咖啡店開在日本大阪。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

近年來，時尚結合「食尚」的例子在時尚圈數不勝數，藉由單價低的「食尚」風格吸引年輕消費者，得以將觸角觸及年輕客層，讓品牌們無不躍躍欲試。甫藉由新任創意總監Daniel Lee新鮮設計改頭換面的義大利精品BOTTEGA VENETA（BV），近期也在日本開幕首家咖啡店，網美感畫風勢必創造「朝聖」人潮！

▲Bottega Cafe與精品店相連，穿過店內就能直達網美感咖啡店。（圖／品牌提供）



BV全球首家咖啡店座落在大阪阪急百貨男士館，穿過精品店能直通Bottega Cafe，17坪大小的咖啡店雖說不大，但卻從威尼斯大理石打造的Palladiano水磨石地板，開始給人完全不一樣的氛圍。從這刻起，網美們手機就要開始準備好，因為每一處都超好拍。

▲威尼斯大理石打造的Palladiano水磨石地板，與相隔的精品店裝潢呈現完全不同的風格。從這一步開始，踏進咖啡店中直接將心情轉換為品嚐下午茶的愜意感。（圖／品牌提供）



霓虹燈牌意外的讓人有一種置身夜晚酒吧的放鬆感，BOTTEGA藍、黃為空間注入鮮明的色彩，標誌性的intrecciato編織圖案在皮編座椅上展現高級質感。玻璃牆後的綠色植栽注入一抹大自然氣息，自然光透過菱格玻璃窗灑落室內，坐在這邊一下午能讓人感到全然的放鬆。

▲霓虹燈牌、飽和黃與藍色調，全都將咖啡店塑造成與精品店截然不同的風格。（圖／品牌提供）



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重點是，情侶一起逛街時，逛累的人就在這享受寧靜時光，讓另一半能好好逛，超時尚的「男友區」或「女友區」，讓兩人都能安心休息、安心逛。

▲店內供應以傳統義大利主食為靈感設計的菜肴，並備有各式茶飲與葡萄酒，其中葡萄酒全都來自品牌發源地「威尼托」。（圖／品牌提供）